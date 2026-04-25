Impactante choque en Tunuyán: un camión volcó tras quedarse sin frenos y colisionar contra otro vehículo

Un accidente vial se produjo este viernes por la tarde en Tunuyán, el cual dejó a dos heridos, quienes debieron ser trasladados al hospital local.

De acuerdo al reporte policial, el hecho a las 17:15 en la intersección de avenida Carlos Pellegrini y calle Francisco Delgado, en inmediaciones de una estación de servicio, donde un camión sufrió un desperfecto mecánico y chocó contra otro vehículo.

Según la información oficial, el camión -que transportaba leña- circulaba por avenida Pellegrini cuando se quedó sin frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado y cruzara el semáforo en rojo. Esto provocó que el vehículo impactara contra un Renault Kangoo que transitaba por la zona. Tras la colisión, el camión volcó sobre calle Francisco Delgado y quedó atravesado sobre la calzada.

En el rodado mayor viajaban dos hombres, quienes fueron asistidos por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y diagnosticados con politraumatismos, por lo que fueron trasladados al hospital Scaravelli. Por su parte, las dos personas que se desplazaban en la Kangoo no sufrieron lesiones.

En el lugar trabajó Bomberos, quienes realizaron tareas de prevención, limpieza de la calzada, ya que el camión había sufrido derrame de combustible: En paralelo, agentes de Tránsito ordenaron la circulación.

Por disposición de la ayudante fiscal interviniente, se llevaron adelante las actuaciones correspondientes, controles de alcoholemia y verificación del estado de salud de las personas involucradas en el accidente.