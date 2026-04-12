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Impactante choque del chofer de Mercedes Rus en el Acceso Este: cómo está tras el siniestro

El conductor oficial de la ministra de Seguridad protagonizó un fuerte accidente en Guaymallén durante la madrugada del sábado.

Un violento siniestro vial sacudió la madrugada mendocina cuando el chofer oficial de la ministra Mercedes Rus perdió el control del vehículo y terminó fuera de la calzada. El hecho ocurrió en el Acceso Este, a la altura de calle Elpidio González, en el departamento de Guaymallén.

El conductor (un policía retirado que actualmente cumple funciones en el Ministerio de Seguridad) circulaba cerca de la 1.30 cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del rodado y se desplazó hacia la banquina, provocando un fuerte impacto que dejó el vehículo con importantes daños.

Cc: El Sol

Tras el choque, el hombre fue asistido en el lugar y luego derivado a la Clínica Francesa (donde ingresó por protocolo, debido a su condición de ex integrante de la fuerza). Allí permaneció bajo observación médica durante varias horas.

El episodio generó repercusión en la denominada “familia policial”, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo y cadenas de oración en redes sociales y grupos de WhatsApp (ante la preocupación inicial por su estado de salud).

Si bien el accidente no dejó heridas de gravedad, los profesionales constataron que el conductor sufrió un fuerte traumatismo en el pecho producto de la activación del airbag, lo que motivó su seguimiento clínico antes de recibir el alta.

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