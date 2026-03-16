Imágenes sexuales con inteligencia artificial: el proyecto de Sagasti que propone hasta 6 años de prisión

La expansión de herramientas de inteligencia artificial capaces de crear imágenes y videos hiperrealistas abrió la puerta a nuevas formas de violencia digital. Frente a ese escenario, un proyecto presentado en el Senado de la Nación propone penas de entre 3 y 6 años de prisión para quienes creen o difundan contenido sexual falso generado con IA utilizando la imagen de una persona sin su consentimiento.

La iniciativa fue impulsada por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y apunta a incorporar nuevas figuras penales al Código Penal argentino para abordar la sextorsión y la pornografía sintética, fenómenos que crecieron con el avance de la tecnología.

Qué es la sextorsión con inteligencia artificial

La sextorsión es una modalidad de extorsión en la que una persona amenaza con difundir imágenes íntimas para obtener dinero, favores o silencio. En los últimos años este delito se potenció con el uso de “deepfakes”, contenidos falsos generados con IA que colocan el rostro de una persona real sobre escenas sexuales (muchas veces utilizando fotografías que circulan en redes sociales).

De acuerdo con especialistas en delitos informáticos, estas herramientas permiten crear material extremadamente realista en pocos minutos, lo que complica tanto la identificación del origen del contenido como su persecución judicial.

Imagen ilustrativa

Qué cambios propone el proyecto

La propuesta legislativa busca llenar ese vacío legal mediante la incorporación del artículo 128 bis al Código Penal (una figura específica para penalizar la pornografía sintética sin consentimiento).

Entre los principales puntos del proyecto se destacan:

Deepfakes sexuales: penas de entre 3 y 6 años de prisión para quienes generen, manipulen o difundan imágenes, audios o videos sexuales falsos utilizando la identidad de otra persona (sin su autorización).

penas de entre 3 y 6 años de prisión para quienes generen, manipulen o difundan imágenes, audios o videos sexuales falsos utilizando la identidad de otra persona (sin su autorización). Tenencia del material: sanciones de un mes a un año de prisión para quienes posean este contenido sabiendo que fue creado de forma ilícita.

sanciones de un mes a un año de prisión para quienes posean este contenido sabiendo que fue creado de forma ilícita. Protección de la intimidad: modificación del artículo 155 para castigar con hasta 3 años de cárcel la difusión de imágenes obtenidas en ámbitos privados (incluso cuando originalmente hayan sido grabadas con consentimiento).

modificación del artículo 155 para castigar con hasta 3 años de cárcel la difusión de imágenes obtenidas en ámbitos privados (incluso cuando originalmente hayan sido grabadas con consentimiento). Sextorsión: reforma del artículo 169 para incorporar la amenaza de divulgar material íntimo como una forma específica de extorsión.

Agravantes cuando se simulen menores

El texto también contempla agravantes en casos particularmente sensibles. Las penas podrían aumentar cuando el material simule involucrar a menores de 18 años (incluso si las imágenes fueron generadas completamente por computadora).

Con este proyecto, la iniciativa busca actualizar la legislación argentina frente al impacto de la inteligencia artificial en los delitos digitales, un terreno donde la tecnología avanza más rápido que las normas vigentes.