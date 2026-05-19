Imágenes de los cielos de Mendoza llegaron a la NASA y serán utilizadas en una plataforma internacional

Fotografías captadas desde Mendoza formarán parte de una plataforma de alcance internacional vinculada a la observación astronómica y científica. Las imágenes fueron incorporadas por la NASA a través del proyecto internacional Globe at Night, una iniciativa que monitorea la contaminación lumínica y la visibilidad del cielo nocturno en distintas partes del mundo.

La novedad fue dada a conocer por el Gobierno de Mendoza, que destacó la participación de aficionados y especialistas mendocinos que aportaron registros del cielo provincial para integrarse a esta base de datos global. El proyecto permite medir la calidad de los cielos nocturnos y generar información útil para investigaciones científicas y ambientales.

Mendoza y sus cielos, bajo la mirada internacional

La provincia viene posicionándose desde hace años como un lugar estratégico para la observación astronómica gracias a sus condiciones climáticas y la baja contaminación lumínica en varias zonas del territorio.

Incluso, Mendoza ya había sido escenario de proyectos vinculados a la NASA. En 2017, científicos de la agencia espacial estadounidense realizaron observaciones astronómicas en la provincia para estudiar el asteroide MU69, dentro de la misión New Horizons.

Ahora, el reconocimiento llega a través de imágenes nocturnas captadas por mendocinos y enviadas al programa Globe at Night, que reúne registros de distintos países para analizar cómo impacta la iluminación artificial sobre la observación del cielo.

Un aporte científico y ambiental

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que este tipo de iniciativas no solo tienen valor astronómico, sino también ambiental y educativo, ya que ayudan a generar conciencia sobre la contaminación lumínica y la importancia de preservar cielos oscuros.

La información recopilada es utilizada por investigadores, instituciones educativas y organismos científicos internacionales para comparar la evolución de la luminosidad urbana en distintas regiones del planeta.

Además, Mendoza viene fortaleciendo su perfil vinculado al turismo astronómico y científico, especialmente en zonas de montaña y áreas alejadas de los grandes centros urbanos, donde las condiciones naturales permiten una mejor observación del firmamento.

Mendoza y el interés global por el espacio

El vínculo entre Mendoza y la exploración espacial también tomó notoriedad recientemente tras difundirse imágenes de la misión Artemis II, donde especialistas identificaron el brillo de ciudades mendocinas en fotografías nocturnas de la Tierra tomadas desde el espacio profundo.

En ese contexto, el nuevo reconocimiento a imágenes captadas desde la provincia vuelve a poner a Mendoza dentro de circuitos internacionales relacionados con la ciencia, la astronomía y el estudio del espacio.