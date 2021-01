Nuevamente las arenas de «Chapa» fueron el escenario elegido para desarrollar esta nueva cita de lo mejor del Beach Volley argentino.

Los número 1 y favoritos a quedarse nuevamente con el certamen (Azaad-Capogrosso) enfrentaron en el debut a los tunuyaninos Sancer-Arrigo, quienes el viernes habían logrado su lugar en el Cuadro Principal desde la Qualy. Los últimos campeones vencieron en sets corridos a los debutantes, con parciales a 11 y 16. Más tarde Sancer-Arrigo quedarían eliminados de la competencia tras caer 21/12 21/14 ante Santelli-Santelli.

Leandro Aveiro, ahora en pareja con Sebastián Fernández de Rosario, logro sortear sus dos duelos de hoy, primeramente fue ante Salema-Lombardo 21/15 21/17 y luego ante De la Lama-Cerutti por 21/15 19/21 y 15/07.

El otro tunuyanino, Bautista Amieva haciendo pareja ahora con Tomás Capogrosso con quién representará a Argentina en los Juegos Panamericanos U23 2021, también se impusieron en sus dos encuentros de este sábado, en primer lugar lo hicieron vs Alvarez-Hagg 21/11 21/11 y luego ante los mendocinos Bastias-Iturralde por 21/17 y 21/19. Los de la capital mendocina luego quedarían eliminados al caer en el último turno ante Salema-Lombardo.

Por el lado de las damas, Maia Najul y Laura Moreno también se impusieron en los dos encuentros del día, al vencer 21/18 y 21/09 a Romero-Nicolini y luego a las godoycruceñas Julieta y Estefi Morillas por 21/14 y 21/15. Las de Godoy Cruz luego en último turno vencían a Martínez-La Palma 21/16 21/18 y lograban su pasaje al día domingo.

El fixture de los mendocinos para mañana:



Cuartos de final



08:00 Najul-Moreno vs Beguiristain-Ghigliazza

09:00 Aveiro-Fernåndez vs Etchegaray-Del Coto

09:00 De Brito-Di Leo vs Morillas-Morillas

10:00 Capogrosso-Amieva vs Perrone-Sass

Las finales nuevamente serán televisadas por DirecTV Sports a la hora 16:00 la femenina y a las 17:00 la final masculina.