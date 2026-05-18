IA y bienestar: nuevas herramientas para transformar la escuela

La Dirección General de Escuelas de Mendoza abrió las inscripciones para una nueva jornada de formación destinada a docentes y equipos educativos, con foco en inteligencia artificial, innovación y bienestar institucional.

La educación mendocina continúa incorporando nuevas herramientas tecnológicas y pedagógicas para fortalecer los aprendizajes y acompañar los desafíos actuales de las escuelas. En este marco, la Dirección de Educación Privada anunció la apertura de inscripciones para la segunda jornada de formación docente denominada “Nuevas coordenadas: IA y bienestar en el mapa escolar”, que se desarrollará el próximo 5 de junio en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, en San Rafael.

La propuesta está destinada a supervisores, directivos, docentes y profesionales de los Servicios de Orientación Educativa (SOE) de escuelas de gestión privada de todos los niveles. La actividad se realizará junto a las cámaras que nuclean a los colegios privados, CONSEC y FAERA, además de contar con el acompañamiento de la Municipalidad de San Rafael.

Durante la jornada participarán reconocidos especialistas del ámbito educativo nacional y provincial, entre ellos Pablo Aristizábal, Axel Rivas, Mónica Coronado y Hugo Moreira, quienes abordarán temáticas vinculadas con la inteligencia artificial aplicada a la enseñanza, el bienestar emocional y los nuevos desafíos pedagógicos.

Las escuelas de gestión privada interesadas pueden acceder a inscribirse en el siguiente enlace.