El joven de 19 años se encuentra en terapia intensiva luego de un fuerte golpe en la cabeza. Su padre pide justicia, ya que absolvieron a uno de los acusados de la brutal golpiza.

Durante las últimas horas de este jueves 4 de noviembre se conoció el avance de la causa de un joven que fue golpeado con una pala en la cabeza el pasado 18 de agosto en Tunuyán. En comunicación con Diario NDI , el padre de la víctima explicó que hay un único detenido y que habría sido absuelto, por lo que reclamó ante este escenario.

«El 18 de agosto a mí hijo le dieron una golpiza para robarle el teléfono, estuvo un mes en coma y ahora debido a las complicaciones con la traqueotomía está en terapia intensiva, la estamos pasando muy mal, a mí hijo lo han tenido que resucitar 3 veces, su estado es delicado por no decir crítico. Está mañana (Jueves 4 de noviembre) el juzgado de Tunuyán absolvió al agresor, solo pido que se difunda para que se haga justicia por mí hijo ,estoy desesperado» contaba Luis a NDI.

En tanto agentes de justicia, aclararon también a este medio, que de los dos implicados (hermanos), el mayor fue absuelto de la causa ya que se comprobó que el otro; habría sido el responsable material de la fuerte agresión. No obstante, no precisaron más detalles en relación al grado de participación del absuelto. Por la decisión de sacarle responsabilidad dentro del caso, la Justicia entiende que no es necesario que siga involucrado.

El hecho

Como publicó Diario NDI alrededor de las 20 horas de ese día 18 de agosto, se produjo una pelea en calle Caídos en Malvinas de Tunuyán. La información policial indicaba que el chico fue golpeado por otros dos jóvenes, quienes lo hirieron gravemente al golpearlo con una pala en la cabeza, seguido de una patada.

Como consecuencia del violento hecho, el joven tuvo que ser trasladado al hospital Scaravelli y luego, dada la gravedad de las lesiones fue derivado al Hospital Central donde se encuentra alojado en delicado estado de salud.

Días después, se conoció el avance en la justicia. Dos jóvenes que serían vecinos de la víctima fueron imputados por lesiones graves, a lo que se sumó una prohibición de acercamiento hacia el adolescente.

La situación de la víctima

Hace algunos días se conoció que el joven sufrió una descompensación luego de que le realizaran una traqueotomía, por lo que se encuentra internado en terapia intensiva. Familiares y amigos iniciaron una colecta para poder adquirir los elementos necesarios para su recuperación.