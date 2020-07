La Intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, pidió al Gobernador que prohibiera las reuniones familiares, apertura de bares y restaurantes, realización de actividades religiosas y relacionadas con el Turism; a raíz del avance de casos de coronavirus. El Hospital Arenas Raffo, quedó en el centro de la polémica por si estaba en condiciones o no de recibir pacientes con COVID-19.

Patricio Contreras, director del Hospital Arenas Raffo, de Santa Rosa. Aseguró que; «el hospital está en condiciones de recibir pacientes leves y asintomáticos». Además, recalcó que; «tanto médicos, enfermeros cuentan con todos los elementos de protección y tienen todos los protocolos de como se deben usar esos elementos de protección».

Contreras, director del Hospital Arenas Raffo habló con la Radio Municipal de Santa Rosa sobre la situación actual del hospital en cuanto al aumento de casos de COVID-19 en el Departamento.

Uno de los aspectos informados por el director del hospital Raffo; fue el manejo de los pacientes sospechosos y positivos de COVID-19 por parte del Hospital.

Red hospitalaria

“El hospital forma parte de la red hospitalaria del ministerio de salud y es uno de los 32 centros COVID-19 habilitados en la toda la provincia” expresó Contreras y agregó; “Cómo esto es tan dinámico y va evolucionando día a día la pandemia, digamos, en un primer momento se había determinado que el hospital regional de cabecera fuera el Hospital Perrupato. Que de ahí se derivaran todos los pacientes que dan positivos de coronavirus; obviamente que con la aparición de los casos se han ido internando en otros centro de salud”.

Ante las críticas divulgadas en relación a la capacidad del Hospital Arenas Raffo de trabajar con pacientes positivos de COVID-19, el director comentó; «El hospital, Arenas Raffo, estaba preparado para recibir pacientes, la idea es que en nuestro hospital se internen, si es necesario pacientes que sean leves o pacientes asintomáticos».

«El hospital se viene preparando desde hace tiempo, para eventualmente, llegado este momento, tener que recibir a algún paciente. El nosocomio cuenta con todos los elementos de protección«.

En este sentido agregó; «Me he sentido mal este fin de semana porque he visto publicaciones donde se cuestionaba la capacidad del hospital para recibir pacientes. Son publicaciones que vienen de las autoridades municipales, que eso a veces es lo que a mí me afecta más».

Protocolos

“Nosotros hemos venido trabajando desde el inicio de la pandemia, se viene trabajando en protocolos de atención, las medidas de aislamiento que estábamos tomando, como hacíamos la encuesta epidemiológica al ingreso del hospital y nosotros sabíamos y éramos conscientes de que esto en algún momento también iba a llegar acá a la zona de Santa Rosa».

Por otro lado, Contreras, para transmitir tranquilidad a los vecinos del municipio, que deban asistir al Hospital, explicó; “el lugar de internación que se ha destinado tiene un ingreso a la habitación por fuera del hospital”.

En el diálogo con una radio local aseguró; «El lugar donde está el consultorio de respiratorio, le llamamos nosotros, que es en el consultorio donde se hace la evaluación de los casos sospechosos, también tiene un ingreso por un lugar por fuera del hospital, todo esto pensado en evitar la circulación de personas que puedan ser positivas o que puedan ser sospechosos dentro del hospital”

Total de camas disponibles

En cuanto a las camas y los insumos, el director informó; «En total cuenta con 18 camas, y las 18 camas tienen oxigeno central, no tenemos tubo, sino que el oxígeno viene a través de un sistema central» y aclaró.

«También tenemos, como es un hospital polivalente también tenés camas destinadas al servicio de maternidad camas al servicio de clínica médica y también camas para internaciones pediátrica».

Contreras subrayó; «Lo que yo creo es que hay una falla de comunicación de los casos, porque a nosotros también nos sucede de que muchas veces nos enteramos primero por el periodismo de los casos positivos, de la zona donde aparecen, antes de que nos llegue a nosotros el informe del ministerio y eso no solo pasa acá sino en todos los lugares en todos los departamentos».

«Me parece que es momento en donde todos tenemos que trabajar para enfrentar esta pandemia que es algo inédito en todo el mundo, es necesario el esfuerzo en forma mancomunada, me parece que no tiene sentido hacer críticas sin conocer la realidad de la institución!», detalló.

Hospital equipado

«El Hospital está preparado para recibir pacientes leves de COVID , hemos trabajado en eso , se ha trabajado en los protocolos de atención se han hecho simulacros con los choferes de ambulancia, por ejemplo, de cómo es la forma en que tiene que colocarse los elementos de protección, cual es la forma que tienen que retirar los elementos de protección como se debe trasladar un paciente, hemos adquirido una burbuja que le llamamos que es como una aislación que se hace en la camilla en el caso que se tenga que trasladar algún paciente para evitar y disminuir al mínimo los riesgos de contagio”, finalizó Contreras.