Horror en San Rafael: le mutilaron las orejas a un hombre y ya hay dos detenidos

Un violento episodio sacudió a San Rafael durante el fin de semana, donde un hombre de 42 años fue hallado con severas lesiones tras haber sido golpeado y mutilado en sus orejas, en un hecho que genera conmoción en el sur mendocino. La víctima permanece en recuperación luego de haber sido asistida de urgencia.

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo (según reconstruyeron fuentes policiales), cuando efectivos de la Comisaría de Monte Comán fueron alertados por la desaparición del hombre. La denuncia fue radicada por su pareja (quien advirtió su ausencia), lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.

Minutos más tarde, un llamado al 911 permitió ubicar a la víctima en Colonia Gelman (en grave estado). Al llegar, los uniformados constataron que presentaba traumatismo de cráneo y cortes en los lóbulos de ambas orejas, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Schestakow, donde recibió atención especializada.

Con el avance de la investigación (que aún se encuentra en etapa inicial), los pesquisas manejan la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas como trasfondo del ataque. A partir de datos recolectados, personal de Investigaciones realizó allanamientos el lunes por orden de la Fiscalía local.

Durante los operativos, dos personas fueron detenidas y se secuestró un arma de fuego junto a municiones (tres cartuchos y tres vainas servidas). Los sospechosos permanecen alojados en dependencias policiales mientras avanza la causa que busca esclarecer uno de los hechos más impactantes de los últimos días en la región.