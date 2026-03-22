Horror en Las Heras: intentó matar a su ex y un bebé, y luego se cortó el cuello

Toda la comunidad de Las Heras se conmocionó el sábado ante un hecho escabroso: un hombre intentó matar a su ex pareja y a un bebé de nueve meses este en una vivienda de calle San Luis. El ataque dejó a la mujer y a su hermano de 15 años heridos, y culminó con el agresor autolesionándose gravemente en el cuello. Por su parte, el bebé resultó ileso.

El episodio se desencadenó alrededor de las 10, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona dentro de una casa con intención de asesinar a un recién nacido. Ante esta situación, efectivos de la Comisaría 16ª acudieron al domicilio y encontraron a un adolescente con cortes superficiales de arma blanca que pedía ayuda para su hermana, que se encontraba en el interior del inmueble con el atacante. Al ingresar, los policías hallaron a una mujer de 27 años con lesiones visibles y ensangrentada.

Según la reconstrucción preliminar, el agresor había ingresado minutos antes por la fuerza tras cortar el suministro de gas para obligar a los habitantes a salir, cosa que no ocurrió. Enardecido entró a la casa y atacó a la mujer con un arma blanca, provocándole heridas en el mentón, el cuello y la espalda. Ante este escenario, el hermano de la víctima intentó defenderla y también resultó con cortes superficiales en distintas partes del cuerpo, incluido uno de mayor profundidad en la frente.

Cabe destacar que en el domicilio se encontraba un bebé de nueve meses, que afortunadamente no sufrió lesiones .

Tras la agresión, el hombre -identificado como Luis Rogelio- se encerró en una de las habitaciones y comenzó a autolesionarse, provocándose un corte profundo en el cuello. Debido a sus heridas, fue asistido por personal médico y trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece internado en estado reservado bajo custodia policial.

Por su parte, la mujer y el adolescente lesionados fueron atendidos por profesionales de la salud y derivados de manera preventiva al Hospital Lagomaggiore.

El Ministerio Público ordenó el secuestro del teléfono del agresor y otros elementos de interés, además de pericias en la escena, como parte de la instrucción judicial. En paralelo, el Equipo Técnico Interdisciplinario intervino para determinar la situación de tutela del bebé, quien quedó bajo cuidado de una tía.

La causa seguirá su curso para determinar el contexto previo del ataque y posibles antecedentes de violencia en el vínculo entre las partes.