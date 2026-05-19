Horror en Junín: hallaron el cuerpo incinerado de una reconocida docente y se activó el protocolo de femicidio

La Justicia investiga un posible caso de femicidio luego de que este martes fuera encontrado el cuerpo incinerado de una mujer en Junín. El hallazgo se produjo en el interior de la vivienda de la víctima.

El hecho tuvo lugar cerca de las 9:30 en una vivienda ubicada sobre calle Isaac Estrella, frente al centro de salud de Junín, luego de que una persona alertara al 911 sobre una situación sospechosa en la propiedad, ya que las puertas y ventanas permanecían abiertas. Cuando efectivos policiales ingresaron al domicilio encontraron a la mujer sin vida y con gran parte del cuerpo afectado por quemaduras y signos de haber sido incinerado parcialmente.

A partir de ese momento se desplegó un importante operativo policial y judicial en la zona. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, peritos y personal judicial. De momento, los investigadores analizan distintas hipótesis para determinar cómo se produjo la muerte: entre las posibilidades que se evalúan aparecen un presunto femicidio, un robo seguido de muerte o incluso un accidente doméstico.

En ese marco, las primeras actuaciones incluyeron el levantamiento de huellas y rastros sobre los restos hallados en la vivienda, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y establecer si existió intervención de terceros.

Cabe destacar que por el momento no hay personas detenidas y la causa se mantiene bajo estricta reserva mientras avanzan las pericias forenses. La investigación quedó a cargo de los fiscales departamentales, Carlos Giuliani y Facundo Garnica.

Quién era la víctima

Según trascendió, el cuerpo hallado corresponde a Margarita Gutiérrez de Demaldé, una reconocida vecina y exdocente de Junín.

La víctima tuvo una extensa trayectoria como maestra jardinera y, en reconocimiento a su labor, un jardín de infantes del departamento lleva su nombre desde 2016.

Además, era madre de Ever Demaldé, entrenador con pasos por clubes como Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. Además, supo formar parte del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa.