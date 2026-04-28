Horror en Guaymallén: rescataron caballos y vacas al borde de la faena clandestina

Un procedimiento de la Policía Rural en Guaymallén terminó con cinco personas detenidas y el rescate de varios caballos y vacas que, según se constató, estaban en condiciones irregulares y presuntamente destinados a faena clandestina. El operativo se realizó tras detectar una situación que encendió las alarmas por posible maltrato animal.

Durante el allanamiento, los efectivos comprobaron graves irregularidades en el estado y cuidado de los animales (falta de condiciones básicas y señales de abandono), lo que derivó en un inmediato accionar judicial. Como resultado, los cinco involucrados quedaron detenidos y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades.

En paralelo, se procedió al secuestro de los equinos y vacunos hallados en el predio. Los animales fueron trasladados a un espacio estatal para su resguardo (bajo supervisión judicial) y posteriormente quedaron a cargo de la Asociación Pempa, que asumió su cuidado.

El caso quedó enmarcado en una causa por maltrato animal y continúa en etapa investigativa (con pericias y recolección de pruebas en curso). Las autoridades buscan establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos y si existía una red vinculada a la faena ilegal.

Este operativo se inscribe en los controles que la Policía Rural realiza en toda la provincia para combatir delitos de este tipo. El objetivo central es prevenir el maltrato y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, en un contexto donde este tipo de prácticas ilegales sigue generando preocupación.