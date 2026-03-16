Horas clave en ATE: se define por votación si aceptan o no la propuesta salarial

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que comenzó el proceso de consulta a las bases para definir si se acepta o rechaza la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en la mesa paritaria para distintos sectores de la administración pública.

Según detalló el gremio en un comunicado, la oferta oficial contempla un incremento del 10% para los trabajadores de Administración Central, Licenciados en Enfermería, Salud y Desarrollo Social. El aumento se aplicaría en dos tramos: un 7% en marzo y un 3% en mayo. Además, el Ejecutivo se comprometió a abrir instancias de discusión sobre mejoras en las condiciones laborales específicas de cada sector.

La propuesta fue presentada el viernes durante la última ronda de negociaciones en la Subsecretaría de Trabajo y fue calificada por el Gobierno como “última y definitiva”. El ofrecimiento alcanza a los trabajadores de Administración Central (Régimen 05), Salud, Desarrollo Social, Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y Deportes (Régimen 15), Profesionales de la Salud (Régimen 27) y Licenciados en Enfermería (Ley 7799).

Desde ATE indicaron que, en el caso del Régimen 15 correspondiente al sector Salud, el Ejecutivo condicionó la apertura de nuevas discusiones laborales a la aceptación del acuerdo salarial. En ese marco, se prevé tratar temas vinculados a adicionales por función, entre ellos el denominado 1414, además de otros aspectos vinculados a la organización del trabajo.

Para los empleados encuadrados en el Régimen 05, el sindicato señaló que se planteó la conformación de mesas técnicas destinadas a analizar situaciones específicas de algunos sectores que quedaron fuera del Fondo de Incentivación por el Cumplimiento de Metas Institucionales. Entre ellos se mencionan trabajadores de ISCAMEN, Incendios Forestales, Hidráulica y la Orquesta, además de cuestiones vinculadas a liquidaciones salariales e interpretación de licencias.

En tanto, para los Licenciados en Enfermería regidos por la Ley 7799 y para trabajadores del IPV, el gremio indicó que se propuso retomar las discusiones sobre condiciones laborales a los 30 días de homologado el eventual acuerdo paritario.

El proceso de votación comenzó el mismo viernes por la tarde en los distintos sectores alcanzados y continuará durante este lunes. Desde ATE señalaron que el objetivo es que sean los propios trabajadores quienes definan si se acepta o se rechaza la oferta salarial presentada por el Ejecutivo.

Finalmente, el gremio adelantó que este martes volverá a presentarse en la Subsecretaría de Trabajo para comunicar el resultado del plebiscito. El conteo final se realizará previamente en la sede central del sindicato de ATE, con la presencia de un escribano público que certificará el resultado.