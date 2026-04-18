Homenajeron a Pocho Sosa en la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza llevó adelante un emotivo homenaje en la plazoleta Vélez Sarsfield (Cuarta Sección) al artista Pocho Sosa. La jornada estuvo cargada de emoción, música y el merecido reconocimiento que contó con la participación del Coro, la Orquesta, el Ballet municipal, el músico Don Torres y otros artistas invitados.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente Ulpiano Suarez; funcionarios municipales; el secretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca; la presidente del EMETUR, Gabriela Testa y la reina y virreina de la Ciudad.

La ceremonia comenzó con la sorpresiva participación del Coro de la Ciudad de Mendoza, dirigido por Eleonora Fernández, interpretando la memorable canción “Otoño en Mendoza”, a capella, mientras avanzaban hacia el espacio del acto, generando una apertura profundamente emotiva.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, entregó un obsequio al agasajado reconociendo el valor de su trayectoria y el aporte incansable que ha hecho a la cultura mendocina. Posteriormente, junto a los funcionarios, vecinos, vecinas y familiares realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa que quedó emplazada en el espacio público.

Para finalizar, el acto tuvo un cierre colectivo en el que artistas, vecinos y familiares se unieron para entonar “Todo cambia”, en un clima de celebración y profunda conexión con la identidad cultural cuyana.

Una vida dedicada a la canción cuyana

Nacido como Carlos Alberto Sosa el 17 de julio de 1943 en la Ciudad de Mendoza, Pocho fue y es considerado una de las voces fundamentales de la música regional.

Su historia con la música comenzó de manera inesperada a los 16 años, cuando una enfermedad lo obligó a hacer reposo. Fue entonces cuando su padre, guitarrero aficionado, le acercó una guitarra que guardaba en el ropero, marcando el inicio de su camino artístico.

Su carrera comenzó con el grupo Los Picunches, seguido por Los Huarpeños y el Cuarteto Huanta. Más tarde integró Canto Trío, formación con la que alcanzó reconocimiento nacional.

Entre los hitos de su trayectoria se destacó su actuación en el Salón Dorado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde representó la música cuyana a nivel internacional.