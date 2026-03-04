Homenaje en San Carlos: la corona que usó Nuri Donnantuoni en 2005 será entregada a su familia

Este miércoles se vivirá un momento emotivo en San Carlos: en la explanada de la intendencia, la Municipalidad de San Carlos y la Subsecretaría de Cultura le rendirán un homenaje a Nuri Donnantuoni. Durante el acto está previsto que le entreguen a la familia de la Reina Nacional de la Vendimia 2005 la corona departamental que Nuri usó durante su año de mandato. Cabe recordar que la ex soberana falleció en un trágico accidente automovilístico en 2015.

La corona que será entregada a la familia de Nuri Donnantuoni.

El acto será encabezado por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, y contará con la participación de la familia de Nuri.

Según se informó oficialmente, la corona permaneció durante más de seis años bajo guarda de la Subsecretaría de Cultura y, tras un proceso de restauración integral, será donada a los familiares de Nuri por decisión de las autoridades.

De acuerdo a lo informado, la entrega de la joya será el momento central de una ceremonia que busca recordar a quien representó a San Carlos y luego fue consagrada Reina Nacional en el Acto Central de 2005.

¿Quién fue Nuri Donnantuoni?

Nuri Donnantuoni fue proclamada Reina Nacional de la Vendimia en 2005, luego de la fiesta “Vendimia de la Tierra Madre”. Ese año se registraron cifras récord de visitantes, con casi 50.000 turistas que arribaron a Mendoza y más de 250.000 personas que participaron de la Vía Blanca.

Fue una de las soberanas más queridas por el público mendocino, destacada por su carisma, sus conocimientos y su sencillez.

El 11 de febrero de 2015 falleció en un accidente automovilístico en la ruta 40, cuando regresaba hacia San Carlos, su lugar de residencia. Tenía 29 años y cursaba el segundo mes de embarazo. Su muerte generó una profunda conmoción en toda la provincia.