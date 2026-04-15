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CIUDAD DE MENDOZA

Homenaje al rock nacional: tres bandas mendocinas se presentan en el Teatro Mendoza

El espectáculo reunirá a Kreusa, Viejos Tempos y Carril Nacional en una noche cargada de clásicos, emoción y tributo a una figura clave del rock local.

Este viernes 17 de abril, el Teatro Mendoza será escenario de un show especial dedicado al rock argentino. Las bandas mendocinas Kreusa, Viejos Tempos y Carril Nacional protagonizarán una velada que combinará clásicos inolvidables con composiciones propias, en una propuesta pensada para celebrar la identidad musical nacional.

El recital comenzará a las 21 y ofrecerá un recorrido por distintos referentes del género, con interpretaciones que atravesarán épocas y estilos. Además, una de las agrupaciones sumará temas de su autoría, aportando un sello propio a la noche.

El evento también tendrá un momento particularmente emotivo, se rendirá homenaje a Felipe Staiti, reconocido músico mendocino recientemente fallecido, cuya figura dejó una huella profunda en la escena local.

Con una estética inspirada en los años 80, los artistas invitan al público a sumarse con vestimenta acorde a esa época, evocando la cultura rockera de entonces y reforzando el espíritu del espectáculo.

La propuesta, producida por Dante Petricca, contará con entradas accesibles y anticipadas disponibles de manera online.

Tres bandas, una misma pasión

Kreusa, la agrupación con mayor trayectoria, será la encargada de abrir la noche. Con más de cuatro décadas de historia, se caracteriza por un sonido potente y una identidad artística que combina poesía y música.

Por su parte, Viejos Tempos reúne a músicos de distintas experiencias que interpretan versiones de canciones emblemáticas del rock, seleccionadas por su valor artístico.

Finalmente, Carril Nacional aportará su impronta con versiones de clásicos de diferentes épocas, muchas de ellas con arreglos propios que buscan renovar el repertorio sin perder su esencia.

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