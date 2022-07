De torneo de hockey participaron equipos de todo el Valle de Uco en un encuentro que finalizó en el Polideportivo de este departamento.

Fueron muchas categorías presentes, entre los 25 equipos que participaron: Sub 12, Sub 14, Sub 16, Mamis, Mixto, Masculino y Primera División. Las finales del Torneo de la Liga Tunuyán se jugó en el Polideportivo.

Fueron siete finales de hockey muy entretenidas y reñidas por la alta capacidad de las personas integrantes del equipo. El desarrollo de este deporte ha crecido a partir de la habilitación de canchas para su práctica en algunos lugares del departamento.

Quienes practican y siguen el desarrollo de este deporte, tuvieron la posibilidad de disfrutar de la jornada apoyando con banderas y aplausos a cada equipo. Al finalizar los encuentros, cada participante recibió su medalla por haber participado del torneo y a los equipos los trofeos.

El hockey es un deporte en constante crecimiento en Tunuyán, sobre todo desde la inauguración de la primera cancha de hockey sobre césped sintético del Valle de Uco en el año 2012. Luego se incorporaron las canchas de Vista Flores en el Predio Santa Rita y en Colonia Las Rosas.

Desde la comuna remarcaron que la disposición de estos espacios expresa la intención del gobierno actual por incentivar a este deporte en constante crecimiento.

Fuente Municipalidad Tunuyán

