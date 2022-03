Se trata de una preselección para formar parte del grupo nacional de Social Hockey, las dos tunuyaninas fueron convocadas.

Las integrantes de las cantera municipal de este deporte: Morena Cuello y Candela Anchi son quienes quedaron preseleccionadas para el grupo que aspira a formar parte de la selección nacional Social.

El buen desempeño de las deportistas hizo que pudieran aspirara a este lugar y que el departamento sea representado nuevamente en una espacio e instancia del deporte nacional. La entrenadora de la selección jockey Tunuyán, Tamara Sepúlveda sostuvo que “es un paso muy importante para el deporte y que a nosotros nos enorgullece, porque es el trabajo que plasmamos en las chicas. Y para ellas es muy bueno poder salir del departamento a participar de esta preselección”.

Por su parte, Candela Anchi, una de las preseleccionadas dijo: “no me lo esperaba, no sabía que venía esto y estoy muy contenta. Juego a hockey desde que soy muy chiquita. Me encanta jugar acá, pero siempre soñé con progresar”.

Recientemente el vóley ha sido una de las disciplinas donde Tunuyán se ha destacado, no por el equipo municipal que realizó una excelente presentación en el Federal de Vóley sino por las personas que están surgiendo de entre los lugares de formación en deporte. Una línea de fomento que en Tunuyán se ha sostenido desde hace unos años.

