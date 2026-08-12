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Copa Libertadores

Hizo otra vez historia: la marca que logró Independiente Rivadavia en Brasil

Al igualar 0 a 0 ante Fluminense, la Lepra logró un registro que ningún otro club argentino pudo. De qué se trata.

Con la igualdad ante Fluminense 0 a 0, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de AméricaIndependiente Rivadavia quedó bien parado en la serie (se define el próximo martes desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas), y como plus, para los libros de historia, logró establecer una marca para el fútbol argentino.

El empate de este martes por la noche en Río de Janeiro quedará en el recuerdo por un hecho puntual que podría llevar varios años – hasta ayer, eran más de 50- para que se repita.

Independiente Rivadavia se transformó en el primer club argentino en no recibir goles en el estadio Maracaná, en un partido de playoffs de la Copa Libertadores de América, una marca que ningún otro conjunto pudo conseguir en más de 60 años de historia del torneo.

Desde la seguridad de Bolcato y el orden de una defensa que casi no pasó sofocones, sumado al trabajo de todo el equipo que sabe lo que quiere, la Lepra sigue marcando el camino del fútbol mendocino y ahora va por más.

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