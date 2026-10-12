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Histórico: San Carlos fue sede de un torneo de fútbol con clubes argentinos y extranjeros

El encuentro reunió a 480 deportistas de distintos puntos de Argentina, Chile, Brasil y Bolivia, en cuatro jornadas de competencia que tuvieron como escenario el Rena Club, en el distrito de La Consulta.

Del jueves 8 al domingo 11 de octubre, San Carlos fue sede de una nueva edición del torneo Pasión Sin Fronteras, una propuesta deportiva que convocó a 24 equipos de Mendoza, Chile, Brasil, Misiones, Buenos Aires, Córdoba, San Juan y otros puntos de la región, en una competencia de fútbol 7 con categorías masculinas y femeninas.

Durante cuatro días, los equipos disputaron distintos encuentros en busca del título, en una convocatoria que reunió a cientos de deportistas y promovió el intercambio deportivo entre delegaciones de diferentes provincias y países.

En la categoría femenina, los resultados consagraron a Raúl Orlando Lazarini como campeón de la final de Infantiles, a Alcateia Brasil como ganador de la final de Oro y a Máximo 5 como campeón de la final de Plata.

En la categoría masculina, Incahuasi, de Bolivia, se quedó con el título de la final de Oro, mientras que Legado Verde, de Chile, se consagró campeón de la final de Plata.

La realización de este tipo de encuentros fortalece la actividad deportiva en el departamento y permite recibir a delegaciones de distintos lugares, generando espacios de competencia, integración y encuentro a través del deporte.

De esta manera, San Carlos continúa consolidándose como escenario de propuestas deportivas que convocan a participantes de diferentes regiones, acompañando iniciativas que promueven el fútbol y el intercambio entre comunidades.

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