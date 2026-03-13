Histórico paro en Discapacidad: 108 instituciones de Mendoza suspenden sus servicios por atrasos en los pagos

Por primera vez los prestadores de servicios para personas con discapacidad en Mendoza realizan una medida de fuerza que mantiene paralizada la atención. El reclamo surge ante una crisis económica terminal: denuncian un atraso en los pagos superior a los 80 días y un desfasaje arancelario que hace inviable la continuidad de los centros.

La protesta, que afecta a centros de día, institutos terapéuticos, transportistas y profesionales independientes, no es solo por salarios, sino por la supervivencia operativa de las entidades. Gustavo Kretschmar, director general de El Naranjito y referente del sector, advirtió a diario UNO que las instituciones ya no pueden afrontar gastos básicos como combustibles, insumos médicos o sueldos.

“Durante un tiempo recurrimos al financiamiento externo, pero los bancos ya no nos prestan dinero”, señaló Kretschmar. A pesar de existir una Ley de Emergencia en Discapacidad, los prestadores aseguran que la normativa es “letra muerta” y no se traduce en el flujo de fondos necesario.

Puntos del conflicto

Deuda acumulada: Más de tres meses sin percibir ingresos por las prestaciones brindadas.

Desfasaje de costos: Estiman que los aranceles actuales tienen un atraso del 40% respecto a la inflación real.

Conflicto Federal: Si bien destacan el buen diálogo con el Ministerio de Salud de Mendoza, aclaran que la solución depende de fondos nacionales, incluyendo pagos de PAMI e Incluir Salud.

Tras el cese de actividades de este viernes, el plan de lucha ya tiene fechas confirmadas para la próxima semana:

Miércoles 18 de marzo: Segundo día de paro total.

Jueves 19 de marzo: Continuación del cese de servicios.

La parálisis del sistema pone en jaque la rehabilitación y el acompañamiento de miles de mendocinos que dependen de estas instituciones para su vida cotidiana. Los prestadores sostienen que, sin una actualización de aranceles y la regularización de la cadena de pagos, el cierre definitivo de muchos centros es un riesgo inminente.