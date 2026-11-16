Tupungato vivió un fin de semana de celebración con una convocatoria récord: más de 20 mil personas participaron de las dos noches de festejos por el 168° Aniversario departamental, que tuvieron lugar en el predio Urquiza.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta reunió a familias, vecinos y visitantes que disfrutaron de una programación artística con representantes de la música y la danza local, junto a reconocidos artistas nacionales como Los Nocheros y Banda XXI, protagonistas de los cierres musicales del sábado y domingo, respectivamente.

La fiesta se destacó por la convocatoria y la diversidad de espectáculos, y también por el movimiento económico que generó en distintos sectores. Uno de los resultados más importantes fue la recaudación alcanzada por las Promos Estudiantiles 2026 a través de la venta de comidas y bebidas en los ranchos típicos, una iniciativa que les permitió reunir fondos para sus actividades.

Tanto este sector como artesanos y emprendedores registraron buenos resultados con una importante participación del público que recorrió los distintos espacios y acompañó las propuestas comerciales. A esto se sumó el exitoso nivel de ocupación hotelera, reflejo de la llegada de visitantes que eligieron Tupungato para compartir los festejos y disfrutar de su oferta cultural, gastronómica y turística.

Durante la primera noche las canciones de Los Nocheros fueron celebradas con mucha emoción. El sábado 14 de noviembre comenzó la grilla artística con una amplia participación de artistas y conjuntos musicales que ofrecieron propuestas de distintos géneros y expresiones culturales.

El domingo, Banda XXI hizo latir el predio Urquiza. Los festejos continuaron ayer por la tarde con una nueva jornada artística que tuvo como protagonistas a academias y ballets de danzas, agrupaciones locales y músicos de distintos géneros.