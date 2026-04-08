¡Histórico! Independiente Rivadavia le ganó a Bolívar de Bolivia en su debut en la Copa Libertadores

Histórico, por donde se lo mire. Así se puede catalogar el partido entre Independiente Rivadavia y Bolívar de Bolivia. Este 7 de abril de 2026 quedará grabado a fuego en la historia de la Lepra, que debutó en una competición internacional por primera vez desde su fundación. Y para que la fiesta fuera completa, venció al conjunto boliviano por 1 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas.

Luego de varios meses de espera, llegó el tan ansiado – y merecido- debut en Copa Libertadores de Independiente Rivadavia, que recibió en el Malvinas Argentinas a Club Bolívar de Bolivia, en el inicio del Grupo C.

El primer festejo en la historia del club no tardó en llegar. El luminoso marcaba un minuto de juego, cuándo desde un desborde por el sector derecho de Sebastián Villa,asistió a Matías Fernández que picó el balón sobre el cuerpo de Carlos Lampe para poner el 1 a 0.

CONMEBOL #Libertadores | ¡Hay gol de lndependiente Rivadavia! Lo hizo Matías Fernández para el 1-0 vs. Bolívar.



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Con el correr de los minutos, la Lepra empezaría a justificar el resultado. El conjunto mendocino mostraba su superioridad en cada acción de juego y en varias ocasiones estuvo a punto de ampliar el marcador. Y de tanto insistir parecía que el 2 a 0 llegaba justo antes del final de la primera mitad, cuando Matías Fernández definía de gran manera ante Carlos Lampe. Sin embargo, el tanto fue anulado por el árbitro chileno José Humberto Cabero Rebolledo, quien -a instancias del VAR- cobró posición adelantada.

CONMEBOL #Libertadores | ¿Estuvo bien anulado? Fernández establecía el 2-0, pero la decisión final fue offside



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Por su parte, los bolivianos de a poco comenzaron a inquietar a la defensa leprosa, aunque los ataques sólo eran esporádicos.

Si el camino era cuesta arriba para Bolívar, producto del buen trabajo de los dirigidos por Alfredo Berti, la situación se les complicó todavía más cuando a los 72′ José Sagredo veía la tarjeta roja por un propinarle un codazo a Fabrizio Sartori.

AFUERA ANTES DE TIEMPO: Echeverría le tiró un codazo a Sartori y fue expulsado en Ind. Rivadavia-Bolívar.



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Con la ventaja en el marcador y al tener un hombre más, la Lepra pareció abrochar un resultado tan necesario como histórico. Si bien Independiente Rivadavia contó con alguna situación para ampliar el marcador, el tanteador ya no se movería y el partido concluiría 1 a 0.

Debut histórico para la Lepra, que extiende su inmejorable presente en el plano local a la competencia Internacional.

Tras jugar con Bolívar, el elenco azul recibirá el próximo sábado a Argentinos Juniors, por la fecha 14 del Torneo Apertura, mientras que en Copa Libertadores volverá a jugar el próximo miércoles ante Fluminense.

SINTESIS DEL PARTIDO:

Independiente Rivadavia (1): Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio; Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; , Leonard Costa, José Florentín, Matías Fernández; Álex Arce; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Bolívar (0): Carlos Lampe; José Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo; Leonel Justiniano, Robson Matheus, Christian Alemán, Dorny Romero, Jhon Velásquez; Martín Cauteruccio y Brian Oyola. DT: Flavio Robatto.

Goles: 1′ M. Fernández (IR)

Amonestados: 22′ M. Fernández (IR)

Incidencias: a los 72′ fue expulsado José Sagredo (B)

Árbitro: José Humberto Cabero Rebolledo (CH)

Estadio: Malvinas Argentinas