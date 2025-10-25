¡HISTÓRICO! Independiente Rivadavia eliminó por penales a River y jugará la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció por penales a River (4 a 3) tras empatar en los 90′ de la semifinal de la Copa Argentina 2025, encuentro que se disputó este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y que contó con el arbitraje de Andrés Gariano.

Tras dejar en el camino a Tigre, la Lepra buscaba seguir alimentando su sueño de conquistar la Copa Argentina. Para ello, debería superar un complicado escollo: el River de Marcelo Gallardo.

En un primer tiempo en el que el Millonario buscó ser protagonista desde los pies de Juan Fernando Quintero, el equipo dirigido por Alfredo Berti intentó abroquelarse en defensa y apostar a la velocidad de su capitán, Sebastián Villa, de quien se dio a conocer que adquirieron la totalidad de su pase.

Foto: “X” de la cuenta oficial de la Copa Argentina.

Pese al ritmo frenético que hubo durante momentos, el primer tiempo terminó igualado sin goles. Ya para el final de la etapa inicial, sobre el estadio se había desatado una lluvia torrencial que dificultaba el juego.

La magnitud de la precipitación hizo que rápidamente el terreno de juego se empantanara, por lo que el inicio del complemento se demoró mientras que auxiliares de la organización intentaron sacar un poco de agua de la cancha.

Foto: “X” de la cuenta oficial de la Copa Argentina.

Tras un entretiempo que se extendió duranta casi una hora, el árbitro Andrés Gariano decidió la reanudación del partido. Sin embargo, el mal estado del terreno hizo que el juego se desvirtuara completamente.

Sobre el final del partido, que para ese entonces ya era completamente chato, Ezequiel Centurión evitó con una volada espectacular un cabezazo de Giuliano Galoppo, lo que era el triunfo agónico del Millonario. El encuentro, acorde a lo que había pasado en los 90′, terminó 0 a 0, por lo que el pase a la final se dirimiría desde el punto de penal.

En la definición por penales, Centurión le contuvo el primer penal a Borja para darle confianza a sus compañeros. La ilusión leprosa se acrecentó cuando Giuliano Galoppo falló insólitamente el segundo penal de River. Leonard Costa marraría el segundo tiro de Independiente Rivadavia, lo que encendió una luz de esperanza para el Millonario. Sin embargo, los jugadores del equipo de Berti ya no fallarían y Sebastián Villa sentenciaría el definitivo 4 a 3 con el que la Lepra pasó a la final de la Copa Argentina 2025, donde enfrentará a Argentinos Juniors.

SÍNTSIS DEL PARTIDO

Independiente Rivadavia (0): Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández, Luciano Gómez; Sebastián Villa, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

River (0): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

PENALES:

Independiente Rivadavia (4): convirtieron Luciano Gómez, Fabrizio Sartori, Sheyko Studer y Sebastián Villa; mientras que falló Leonard Costa.

River (3): convirtieron Facundo Colidio, Maximiliano Meza y Gonzalo Montiel; mientras que no pudieron convertir Miguel Borja y Giuliano Galoppo.

Amonestados: 46′ Sheyko Studer (IR), 62′ Cristian Jaime (R), 92′ Leonel Bucca (IR), 95′ Tomás Bottari (IR)

Cambios: Independiente Rivadavia: Mauricio Cardillo por Kevin Retamar, Fabrizio Sartori por Matías Fernández, Leonel Bucca por Álex Arce, Ezequiel Bonifacio por Alejo Osella, Diego Tonetto por Maximiliano Amarfil. River: Facundo Colidio por Sebastián Driussi, Miguel Borja por Maximiliano Salas, Maximiliano Meza por Juan Fernando Quintero, Cristian Jaime por Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo por Kevin Castaño.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Mario Alberto Kempes.