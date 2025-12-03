Histórico: Independiente Las Rosas recibió un importante subsidio del Gobierno de Mendoza

En las últimas horas, el club del distrito de Colonia Las Rosas, Tunuyán recibió una de las mejores noticias del año, ya que el Gobierno de Mendoza les concedió un importante subsidio que estará destinado a distintas mejoras estructurales y funcionales.

Desde Independiente emitieron un comunicado en el que empezaron diciendo: “vivimos una jornada trascendental para nuestro club. Recibimos la visita del Sub-Secretario de Deportes de la Provincia de Mendoza @federicochiapetta , quien recorrió nuestras instalaciones y mantuvo un encuentro con la Comisión Directiva”.

Fue en este marco que Federico Chiapetta y Juan Carlos Cordones firmaron el convenio que catalogaron como “fundamental para el crecimiento institucional”. Además de que “se formalizó la entrega de un subsidio económico de enorme importancia, destinado a mejorar la infraestructura y fortalecer el desarrollo deportivo de Independiente”, siguieron contando.

Y es que, “este avance no es casualidad. Es el resultado directo de una gestión seria, responsable y sostenida en el tiempo, encabezada por nuestro Presidente, acompañada por toda la Comisión Directiva, ordenando y poniendo en marcha nuestra inmensa institución , y respaldada por el compromiso permanente de colaboradores, entrenadores, jugadores, familias y simpatizantes que mantienen vivo al club todos los días“, sumaron desde el club.

Porque “a pesar de las dificultades que atraviesan las instituciones deportivas locales , el difícil marco de las instituciones deportivas y gubernamentales junto al contexto macroeconómico que afecta al país, Independiente sigue demostrando que, con trabajo, transparencia y convicción, es posible generar oportunidades y abrir nuevas puertas para nuestra comunidad“, dijeron.

Finalmente, desde Independiente cerraron diciendo: “Este subsidio no solo representa un aporte económico: simboliza un reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio y a la dedicación de quienes empujan a Independiente hacia adelante. Es una reafirmación de que vamos por el camino correcto, construyendo un club más fuerte, más ordenado y con más futuro. Hoy celebramos un paso gigante. Hoy confirmamos que la gestión da resultados. Hoy Independiente crece”.

Por su parte, el Subsecretario de Deporte, Federico Chiapetta, declaró en sus redes: “Este apoyo económico les permite gestionar sus necesidades y seguir dando pasos adelante. Nuestro compromiso no es solo lo que entregamos hoy, sino acompañar siempre a los clubes que trabajan por sus chicos. Cada vez que veamos más niños, niñas y jóvenes participando, vamos a estar. Este aporte es de todos los mendocinos. Y sepan que cuentan con nosotros también en 2026. El club se ordenó, y es un placer ser parte de este proyecto”.

Pasado oscuro, presente en crecimiento

El 20 de julio del año 2023, el Club Independiente Tunuyán Sportivo Las Rosas dio un volantazo que nadie esperaba. Y es que, la institución se despidió de una dirigencia histórica para dar paso a un hombre que venía de la gestión pública, esto como última bala para intentar aclarar los números, blanquear las cuentas y volver a la grandeza que los representó por más de 90 años en el Valle de Uco.

En ese momento apareció Juan Carlos Cordones, un vecino de Colonia Las Rosas que dirigió la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en la región durante más de diez años. Quien llegó al Rojo por su hijo, que se desempeñaba en las divisiones inferiores y en la Reserva, y terminó quedándose por decisión de los socios y de los hinchas que tanto anhelaban ver crecimiento en el cuadro que aman.

Por aquella época, el flamante presidente hablaba con el Diario NDI y comentaba: “Nosotros como proyecto sobre todo aspiramos a educar a una cantidad importante de chicos y adolescentes. Queremos poder cubrirlos, que no anden en la calle y poder satisfacer las necesidades que tengan, sustituyendo así las responsabilidades que en realidad tienen los gobiernos, para convertirlos en mejores personas y que no corran ningún riesgo”.

Para empezar, el presidente nos contó cómo estaba la institución al momento de recibirla: “Recibimos un club donde había un abandono, aunque no voy a echarle la culpa a los que estaban porque hacían lo que podían. Nosotros nos pusimos a trabajar y arreglamos baños, paredes, salón, riego y, sobre todo, hacía 16 años que no se presentaba balance. No estaban los libros de socios, de actas, de activos, no había inventario, las escrituras habían desaparecido y no había ninguna relación entre el club y las direcciones de deportes del municipio y la provincia”.

Un conjunto al que le faltaban decenas de papeles y que las anteriores dirigencias habían dejado en la deriva, pero que en menos de dos años lograron cambiarlo. Así lo contaban: “Hoy nosotros tenemos una cuenta corriente, donde depositamos el dinero que vamos obteniendo del alquiler de la cancha, del salón y más. Siendo todo ese dinero que se recauda está orientado directamente a la cuenta, por lo que todas las salidas se hacen a través de la misma y todo se va informando a la contadora. Es así que estamos al día en los balances”.

“Hoy en día también tenemos la personería jurídica y estamos en condiciones de adherirnos a cualquier tipo de subsidio o pedirlo como estamos haciendo permanente. Lo que pasa es que nadie es ajeno a la situación económica del país y cada vez es más difícil, pero estamos trabajando para poder completar el tema jurídico y que todo quede listo”, agregó Juan Carlos.

Subsidio que hoy llegó tras casi tres largos años de trabajo, pero demostrando que con seriedad y cuentas claras todo es posible.