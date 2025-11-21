Histórico: el equipo de Rugby de la cárcel jugará contra Los Tordos en el Malvinas Argentinas

Este sábado 22 de noviembre, el Proyecto Caciques Rugby Mendoza llevará adelante su quinto partido de rugby extramuros, una instancia clave dentro del proceso de acompañamiento, formación y reinserción social que la organización impulsa con personas privadas de la libertad en cinco complejos penitenciarios de la provincia, alcanzando a más de 300 jugadores.

El encuentro se realizará a partir de las 9.30h en el Estadio Malvinas Argentinas, siendo la segunda vez que Caciques juega en este escenario emblemático. El partido contará con la presencia de la Banda de música San Miguel Arcángel del Servicio Penitenciario y la participación especial de Los Tordos Rugby Club, que una vez más se suma con su compromiso y su voluntad de tender puentes a través del deporte.

Este evento es posible gracias al compromiso y colaboración del Servicio Penitenciario de Mendoza, en sus autoridades, efectivos penitenciarios y grupos especiales y de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza. Ambas instituciones no solo facilitan la logística y la seguridad necesarias para un partido de esta magnitud, sino que además asumen un rol activo en la apertura de espacios de integración real, promoviendo iniciativas que fortalecen la reinserción social y la conexión con la comunidad.

Su trabajo en conjunto con Caciques es un ejemplo del impacto positivo que puede lograrse cuando el Estado y las organizaciones sociales impulsan acciones de manera articulada.

La jornada reunirá a alrededor de 25 caciques intramuros y 15 caciques en libertad, quienes representan el espíritu del programa: la continuidad del proceso dentro y fuera del penal.

Los partidos extramuros son uno de los hitos más significativos del año: un espacio donde los jugadores ponen en práctica lo aprendido, comparten un encuentro real con la comunidad y sus familias, y confirman que existen caminos posibles por fuera de la violencia y la reincidencia.