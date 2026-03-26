Histórico acuerdo turistico: San Rafael y Coquimbo unen fuerzas en el desarrollo binacional

En un hito que marca un antes y un después para la integración regional entre Argentina y Chile, la Cámara de Turismo de San Rafael (Mendoza) y la Cámara de Turismo de Coquimbo han formalizado la firma de un Convenio de Colaboración Institucional estratégico.

El acuerdo, rubricado por la presidenta de la Cámara sanrafaelina, Martha Ileana Sotomayor, y su par chilena, Laura Cerda, establece un marco de cooperación técnica y promocional destinado a fortalecer el flujo de visitantes y el intercambio económico entre ambos destinos.

Gestión Estratégica y Cercanía Institucional

Cabe destacar que la concreción de este vínculo binacional contó con una pieza clave en la articulación de intereses. Leandro Nahim, reconocido comunicador especialista en turismo, generó la cercanía entre las partes para lograr tal fin, facilitando los canales de comunicación y la visión estratégica necesaria para hermanar a ambas comunidades turísticas bajo objetivos comunes.

Ejes del Acuerdo

El convenio contempla una serie de acciones conjuntas que entrarán en vigencia de forma inmediata, destacándose:

Promoción Cruzada: Difusión masiva de las propuestas gastronómicas, culturales y naturales de San Rafael en Coquimbo y viceversa.

Capacitación de Excelencia: Realización de talleres, charlas y programas de formación para profesionales del sector, elevando la competitividad de los servicios.

Beneficios para el Sector Privado: Fomento de acuerdos comerciales entre prestadores turísticos, hoteles y comercios de ambas regiones.

Presencia en Eventos: Coordinación para la participación conjunta en ferias internacionales y fiestas nacionales de ambos países.

“Este convenio no solo reduce costos operativos mediante el intercambio de recursos, sino que posiciona a nuestros destinos como un bloque sólido y competitivo a nivel internacional”, señalaron las autoridades durante el acto de firma.

Sobre las Instituciones

La Cámara de Turismo de San Rafael es la entidad referente del sur mendocino dedicada al desarrollo y defensa de los intereses turísticos locales. Por su parte, la Cámara de Turismo de Coquimbo lidera la gestión privada en una de las regiones más atractivas y con mayor proyección de la costa chilena.