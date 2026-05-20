Histórico: a falta de dos partidos, Independiente Rivadavia se aseguró el primer puesto en el Grupo C de la Libertadores 2026

Independiente Rivadavia sigue escribiendo páginas doradas en su historia. Pese a haber quedado eliminado de manera temprana en el torneo Apertura 2026, la Lepra encontró este martes un motivo para festejar: con el triunfo de Fluminense ante Bolívar, se aseguró el primer lugar del grupo C de la Copa Libertadores 2026.

En su primera experiencia internacional, los Azules lograron el hito de terminar primeros cuando todavía le restan dos partidos por disputar. En ese sentido, este jueves saldrán a disputar su encuentro ante Deportivo La Guaira en Venezuela con la tranquilidad de que pase lo que pase serán punteros.

En este momento, la tabla de posiciones del grupo C indica que Independiente Rivadavia lidera con 10 puntos, seguido de Bolívar, que tiene 5 unidades y sólo le resta un partido por jugar. En idéntica situación está Fluminense, que se sitúa tercero por diferencia de gol. En el fondo de la tabla está Deportivo La Guaira, con tres puntos.

En la sorprendente primera incursión internacional de la Lepra, el equipo que dirige Alfredo Berti logró hitos como su triunfo ante Fluminense en el Maracaná, además de victorias ante Bolívar y Deportivo La Guaira en Mendoza.

Estos resultados le permitieron ser el primer equipo clasificado a octavos de final en la Copa Libertadores 2026. Ahora, con la primera plaza asegurada, sólo resta saber cuántos puntos cosecharán los Azules en la fase de grupos.

Por lo pronto, la próxima parada será en Venezuela, donde este jueves se medirá con Deportivo La Guaira, a partir de las 19 horas de Argentina.