El día del padre es un dia de festejo para muchas familias, para otras es un día de recuerdos y nostalgias por quienes ya no están. En este caso, Belén, oriunda de La Consulta, San Carlos, contó el triste momento que vivió en medio de la pandemia.

Los relatos relacionados al distanciamiento en estos días son siempre diversos y llamativos. Durante la tarde del domingo del día del padre, Belén Garín decidió ir hacia la zona de El Manzano, donde el papá de su pequeña hija descansa en un terreno que pertenece a la familia de este. Aunque por el horario de las 17 hs podría haber argumentando la visita a familiares, un control policial impidió que la mujer pudiera llegar hasta el lugar y en medio de la angustia debió regresar.

La cuarentena o distanciamiento que rige en el país ha generado situaciones como estas, donde se plantean dilemas que parecieran rozar la moral, sobre todo en un día especial para muchas personas. Quizá la cantidad de casos de violaciones del distanciamiento en el departamento de Tunuyán, hizo que se recrudecieran este tipo de by pass policiales en lugares puntuales.

Quería compartir algo triste que me pasó el domingo en el día del padre. Claudio Carrera, el papá de mi hija está… Publicado por Belen Garin en Martes, 23 de junio de 2020

Lo cierto es que Belén decidió publicar lo sucedido, en los breves minutos en que intentó movilizarse hasta el lugar: “una señorita (policía) me preguntó que hacía, le dije que llevaba flores a mi esposo fallecido y mientras ella miraba el ramo de flores en el asiento de atrás, me preguntó en un tono denso a dónde llevaba flores porque no habían reservas y que por lo tanto no podía […] le dije que lo dejaba y volvía, pero no hubo caso” relató Belén.

Lógicamente el distanciamiento no entiende de cercanía, pero por momentos tampoco de sentimientos y aunque Belén decía con veracidad lo que pretendía hacer, debió regresar sin haber podido volver hasta el día de hoy.