Un informe en un medio provincial muestra la historia de vida de una mujer de Tunuyán que promueve iniciativas solidarias.

Se llama Eliana Caballero (40), es esteticista y sus colectas han sido relatadas más de una vez por medios locales y de Mendoza. En esta oportunidad un titular de diario Los Andes la muestra como la “Santi Maratea de Tunuyán” a causa de sus desinteresados y constantes gestos solidarios.

Como Maratea, la historia de solidaridad de Eliana incluye pedir a la gente que depositen o transfieran 10 pesos a Mercado Pago para dar curso a las acciones solidarias que afronta junto a otras personas. “A la gente le pido que me mande 10 pesos por Mercado Pago; porque si pedís más, mucha gente no puede donar. Entonces yo pido 10 pesos y, de ahí, la gente me manda lo que puede”, explicó la mujer.

“Para mí es un honor que me comparen con Santi Maratea y, la verdad, me sonrojo un poco. Yo no pretendo juntar un millón de pesos, pero si un poco de ayuda que sirva. Con lo que consigo, voy, compro y reparto. Hay lugares en los que me han dicho que ayudo más que el Estado”, destacó al medio provincial con humildad y perfil bajo.

Eliana dejó en calaro que esto no lo hace por cuestiones relacionadas a partidos políticos. De hecho declaró a este medio “no me interesa que se me acerque ningún político tampoco” en alusión a la mirada crítica que tiene sobre estos espacios ante un panorama de contante necesidad que persiste día tras días.

Actualmente junta dinero para comprar mercadería y organizar salidas para llevar a distintos merenderos, a un hogar de ancianos público (todos en Tunuyán) y hasta se ha propuesto hacer una visita con ropa y mercadería para entregar a los chicos que asisten y duermen en la escuela albergue de la zona conocida como La Jaula, ubicada en medio de la montaña y en el camino que vincula a Pareditas (San Carlos) con Malargüe.

Las acciones de Elia son varias y quizá inspiren a otras personas a hacerlo. Desde reconstruir –sin costo- las cejas a mujeres que perdieron su cabello por la quimioterapia, hasta llegar al Impenetrable bosque entre Chaco y Formosa, Eliana no ha dejado de ayudar y de intentar infundir lo mismo en personas de su comunidad.

Leé también: Un hombre de Tunuyán murió al volcar en Tupungato