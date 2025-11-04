Hija del Fuego: Disney+ anuncia una nueva serie dramática con China Suárez

Disney+ lanzará el 19 de noviembre de 2025 la serie Hija del Fuego: La venganza de la bastarda, protagonizada por Eugenia “China” Suárez.

Se trata de un thriller romántico ambientado en la Patagonia argentina que sigue la historia de Letizia, una mujer enigmática que llega a un pueblo para casarse con un poderoso empresario local. Sin embargo, detrás de esa aparente calma se esconde un objetivo oscuro: ajustar cuentas con su pasado.

La producción contará con 22 episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno. El guion fue escrito por Leandro Calderone y la dirección está a cargo de Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez. La serie fue producida por Adrián Suar bajo el sello de Kapow Producciones.

El elenco se completa con reconocidos actores como Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira y Carlos Belloso. El rodaje se realizó en escenarios naturales de San Martín de los Andes y en distintas locaciones de la ciudad de Buenos Aires, aportando realismo y una fuerte impronta visual al relato.