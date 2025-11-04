Search
Instagram Facebook Twitter
china 2
STREAMING

Hija del Fuego: Disney+ anuncia una nueva serie dramática con China Suárez

Un pueblo remoto, una recién llegada que oculta un plan devastador, y un paisaje que será testigo de secretos.

Disney+ lanzará el 19 de noviembre de 2025 la serie Hija del Fuego: La venganza de la bastarda, protagonizada por Eugenia “China” Suárez.

Se trata de un thriller romántico ambientado en la Patagonia argentina que sigue la historia de Letizia, una mujer enigmática que llega a un pueblo para casarse con un poderoso empresario local. Sin embargo, detrás de esa aparente calma se esconde un objetivo oscuro: ajustar cuentas con su pasado.

La producción contará con 22 episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno. El guion fue escrito por Leandro Calderone y la dirección está a cargo de Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez. La serie fue producida por Adrián Suar bajo el sello de Kapow Producciones.

El elenco se completa con reconocidos actores como Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira y Carlos Belloso. El rodaje se realizó en escenarios naturales de San Martín de los Andes y en distintas locaciones de la ciudad de Buenos Aires, aportando realismo y una fuerte impronta visual al relato.

ETIQUETAS:

disney+serieEugenia China SuarezHija del fuegola venganza bastardathriller romántico

+ Noticias

JUBILADOS Y PENSIONADOS

Medicamentos gratuitos del PAMI: qué tratamientos tienen cobertura al 100 %

Por: Violeta Díaz Costa

ATENCIÓN

Alivio fiscal: Ciudad otorgará descuentos de hasta 30% a vecinos cumplidores

Por: Violeta Díaz Costa

STREAMING

Hija del Fuego: Disney+ anuncia una nueva serie dramática con China Suárez

Por: Violeta Díaz Costa

Deberá sacar cuentas

Desempolva la calculadora: qué necesita River para clasificar directo a la Libertadores

Por: Agustin Zamora

Domiciliaria

Imputaron a la mujer que atropelló y mató a un chico en la Quinta Sección

Por: Agustin Zamora

Hay novedades

Se conocieron detalles de la nueva edición de Gran Hermano

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter