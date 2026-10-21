Hidrocarburos: Diputados dio media sanción a una ley que flexibiliza regalías y pretende atraer inversiones

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que busca reformar la Ley de Hidrocarburos, vigente desde hace dos décadas. La iniciativa obtuvo 39 votos a favor y cuatro en contra, de los bloques de La Unión Mendocina (LUM) y Fuerza Patria. El interbloque del Partido Justicialista acompañó la propuesta en general, aunque rechazó los artículos 28 y 29.

El objetivo central de la reforma es “actualizar las reglas de la actividad, atraer inversiones y generar condiciones para recuperar la producción de los yacimientos convencionales maduros y avanzar con la explotación no convencional de la formación Vaca Muerta en el sur provincial”.

La votación volvió a dejar en claro que el Partido Justicialista, bajo la conducción de Emir Félix, y que acompañan los intendentes junto al ex vicegobernador Carlos Ciurca, acompañan la idea de Alfredo Cornejo. El kirchnerismo, que tiene bloque aparte, se opuso.

Uno de los cambios principales está en el esquema de regalías. Mientras la legislación actual establece una alícuota general del 12%, con posibilidad de reducirla hasta el 5%, el proyecto fija una regalía de referencia del 15% para futuras licitaciones. Sin embargo, las empresas podrán ofrecer porcentajes mayores o menores según las características económicas de cada área.

Además, el Ejecutivo podrá aplicar reducciones por debajo del 5% para impulsar la reactivación de pozos inactivos, la exploración complementaria y otras técnicas destinadas a recuperar producción. La propuesta también contempla compensaciones parciales de cánones para empresas que realicen nuevas inversiones de riesgo exploratorio.

La iniciativa incorpora expresamente las concesiones de explotación no convencional, una figura que no estaba contemplada en la ley de 2006. También establece obligaciones ambientales durante todo el ciclo de vida de los yacimientos, desde la exploración hasta el cierre de los pozos, y prevé sanciones actualizadas según el precio de la nafta súper.

El destino de las regalías, en discusión

Durante el debate, Jorge Difonso, de La Unión Mendocina, cuestionó que los ingresos por regalías y cánones se destinen a Rentas Generales, en lugar de reservarse para fondos de desarrollo o infraestructura. El legislador planteó que esos recursos, provenientes de una actividad no renovable, podrían transformarse en inversiones que fortalezcan la economía provincial.

Desde el oficialismo y los bloques que acompañaron el proyecto defendieron la actualización normativa como una herramienta para competir por inversiones, sostener la actividad y generar empleo. La iniciativa también establece una tasa de control hidrocarburífero, destinada a financiar inspecciones y fiscalización, y crea un registro provincial del sector.

Con la media sanción, el proyecto deberá continuar su tratamiento en el Senado. La discusión de fondo será cómo traducir las nuevas condiciones para las empresas en mayor producción, trabajo e ingresos para Mendoza.