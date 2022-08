Se trata de Gustavo Cusabia, quien había asistido al certamen y de casualidad, se reencontró con un hermano desconocido.

El concurso de Poda Sudamericano Profesional e Vid, es organizado por la empresa de herramientas BAHCO y se realizó en la bodega que la firma familiar Zuccardi, tiene en finca Canal de Uco en La Consulta, San Carlos.

En el lugar, Gustavo Cusabia se encontraba desarrollando una tarea de comunicación y cobertura sobre la actividad. Al momento de la premiación, el comunicador tomó el micrófono que estaba en el predio para comentar lo sucedido en relación a su hermano Juan Gabriel Cusabia.

“Mi nombre es Gustavo y en el día de hoy, no solo vine como comunicador social sino que me sucedió algo que me emociona. Sin querer, a mis 40 años, conocí a un hermano. Son las cosas de la vida, de haber llegado y de haberlo conocido. Que la vida me regale a los 40 años un hermano y conocerlo en vida.”, expresó emocionado por el momento.

Al finalizar felicitó a los participantes de este encuentro, donde Oscar Pérez de la Bodega Luigi Bosca de Luján de Cuyo se consagró ganador. La actividad se desarrolló el domingo pasado y es una actividad de calendario que está respaldado por la reconocida firma internacional de herramientas.

Leé también: Tunuyán: buscan a la familia de un hombre que está solo y enfermo