Hebe Casado tildó de “delincuente” a Cristina Fernández de Kirchner y le mandó un mensaje al electorado

Este martes la agenda estuvo marcada por la visita del presidente Javier Milei a la Casa Blanca, donde estuvo reunido con su par estadounidense, Donald Trump. Tras el encuentro entre mandatarios, el norteamericano hizo una serie de declaraciones para apoyar al argentino, y las reacciones no se hicieron esperar.

“Si Milei no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina“, fueron las palabras elegidas por Trump para advertir que el apoyo de Estados Unidos estaba supeditado a la continuidad del proyecto libertario. Como cada vez que el mandatario norteamericano se expresa, el revuelo estuvo a la orden del día: desde caída en las acciones argentinas en Wall Street ante la incertidumbre que genera un posible resultado adverso en las elecciones del 26 de octubre, pasando por un agradecimiento del propio Milei, y hasta una aclaración de Patricia Bullrich, quien aseguró que Trump se refería a las elecciones de 2027.

Como no podía ser de otra manera, quien también se expresó al respecto fue Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo en sus redes: “¡Argentinos…ya saben lo que hay que hacer!”.

Tras la reacción de la expresidenta, quien salió a cruzarla fue la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado.

Filosa y confrontativa como suele acostumbrar, Casado le respondió a Cristina Fernández de Kirchner, a quien tildó de “delincuente” y parafraseó el posteo de la expresidenta.

“Argentinos ya saben que tienen que hacer para que esta delincuente y su séquito no vuelvan“, fue la escueta -pero contundente- frase que escribió Casado para contestar el posteo de la expresidenta.