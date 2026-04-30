Hebe Casado puso en duda a Manuel Adorni y agitó la interna libertaria

La vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y consideró que debió apartarse de su cargo mientras avanza la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Según expresó, en caso de resultar inocente podría retomar sus funciones sin inconvenientes.

En declaraciones al programa MDZ Club de MDZ Radio 105.5 FM, Casado sostuvo que el funcionario nacional “debería haber dado un paso al costado para que la Justicia pueda trabajar sin interferencias”. La entrevista se realizó este jueves, en el marco de la polémica que rodea la situación judicial del jefe de Gabinete.

La vicegobernadora fue consultada puntualmente por la reciente exposición de Adorni en el Congreso, donde presentó su informe de gestión en medio del debate por su patrimonio y sus viajes al exterior. En ese contexto, insistió en que lo más adecuado hubiera sido correrse temporalmente del cargo.

“Debería haber permitido que la Justicia actuara con tranquilidad y, si se comprueba su inocencia, volver a su puesto”, remarcó Casado, según consignó MDZ Radio.

Además, justificó su postura al señalar el impacto político del caso: advirtió que este tipo de situaciones genera un “ruido” que perjudica tanto al Gobierno como a la sociedad, que —según indicó— está más interesada en soluciones económicas que en controversias políticas.

En la misma línea, planteó que estas discusiones distraen de temas centrales para la ciudadanía y afectan la imagen del país en el exterior. “No le sirve a nadie este ruido de politiquería”, expresó, de acuerdo con la emisora.

Casado también hizo referencia a su reciente viaje a Estados Unidos y destacó que Argentina atraviesa un momento de mayor visibilidad internacional. En ese sentido, consideró que conflictos de este tipo pueden desalentar la llegada de inversiones.

Por último, pese a sus críticas, la dirigente dejó en claro que mantiene su respaldo a la administración nacional encabezada por Javier Milei. “Mi acompañamiento al Gobierno y a sus políticas sigue firme”, afirmó.