Hebe Casado llevó el Senado Joven a San Rafael y refuerza su presencia en la carrera por la intendencia

Más de 200 estudiantes participaron del cierre del programa Senado Joven en San Rafael, una iniciativa de la Legislatura destinada a acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones democráticas y promover su participación en la vida pública.

La actividad tuvo como protagonista política a la vicegobernadora Hebe Casado, quien conduce el Senado y ya comenzó a posicionarse de cara a las elecciones municipales de 2027. Su presencia en el departamento no pasa inadvertida: hace pocos días volvió a confirmar públicamente que quiere competir por la intendencia que actualmente ocupa el peronista Omar Félix.

“Me encantaría poder ser intendenta de San Rafael, pero eso no es una decisión mía, es una decisión de la gente”, sostuvo recientemente. También confirmó que trabaja con equipos técnicos para elaborar un diagnóstico sobre las necesidades del departamento y construir una eventual propuesta de gestión.

En ese contexto, el cierre de Senado Joven representa una nueva actividad institucional de la vicegobernadora en el sur provincial, donde busca ampliar su conocimiento del territorio y mantener contacto con distintos sectores de la comunidad.

El programa tiene como finalidad que los estudiantes secundarios conozcan cómo funciona el Poder Legislativo, se familiaricen con la elaboración de proyectos y desarrollen herramientas para debatir, argumentar y construir consensos. En ediciones anteriores incluyó instancias de capacitación, elaboración de iniciativas y simulaciones de sesiones parlamentarias.

La participación de más de 200 jóvenes en San Rafael le dio dimensión al encuentro y permitió poner en escena una agenda vinculada con la educación cívica y el involucramiento de las nuevas generaciones en los asuntos públicos.

Pero la actividad también se inscribe en un escenario político que empieza a moverse en el departamento. Casado ya dejó de hablar de su eventual candidatura en términos hipotéticos y reconoce que quiere disputar el municipio.