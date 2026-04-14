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Hebe Casado dio su mirada sobre la denuncia contra Marcelo D’Agostino: qué dijo

Luego de que el ahora ex subsecretario de Justicia de Mendoza renunciara por haber sido denunciado por violencia de género y abuso sexual, la vicegobernadora se expidió.

El Gobierno de Mendoza vive días convulsos tras la renuncia de Marcelo D’Agostino, quien se desempeñaba como subsecretario de Justicia de la Provincia. El ahora exfuncionario recibió una denuncia por violencia de género y abuso sexual, la cual derivó en su salida de la estructura del Estado, el pasado jueves. Ante este escenario, se esperaba una palabra oficial del Ejecutivo.

En ese marco, este lunes la vicegobernadora Hebe Casado estuvo en MDZ Radio, donde -entre otros temas- fue consultada por la situación de D’Agostino.

Renunció el subsecretario de Justicia de Mendoza tras ser denunciado por abuso sexual y violencia de género

En ese sentido, la vicegobernador aseguró que le parece correcta la decisión de apartarse de su cargo: “Cuando hay algún funcionario que está siendo investigado por la Justicia, por el tema que sea, lo más sano es dar un paso al costado y dejar que la Justicia investigue“, dijo Casado. “En caso de ser sobreseído, se verá si vuelve a su cargo o no“, amplió.

Cabe destacar que, pese a la gravedad de la denuncia, D’Agostino todavía no ha sido imputado. Sobre esa particularidad en la causa, Casado aseguró que al no ser abogada desconoce en profundidad los pormenores de la causa, y sentenció: “No me corresponde opinar sobre los procedimientos. Le corresponde a la Justicia mirar a todos por igual“.

¿Una posible candidatura en San Rafael?

Un tema por el que fue consultada Casado, fue por su posible candidatura para intendente de San Rafael. En ese marco, si bien no dio demasiadas precisiones, la vicegobernadora no descartó ese camino: “No sé si voy a ser candidata en San Rafael. Si mi figura sirve para desbancar al feudo (en referencia a los hermanos Félix), sí. Mi lugar en el mundo es San Rafael, creo que hay mucho por hacer por el departamento“.

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