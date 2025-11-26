Hebe Casado destacó la aprobación de la DIA de PSJ Cobre Mendocino en Diputados: “Es un …”

Este miércoles, la Cámara de Diputados de Mendoza tuvo una extensa e histórica jornada, en donde se aprobaron cuatro proyectos que el Ejecutivo considera indispensables para impulsar la actividad minera en la provincia: el nuevo régimen jurídico de regalías, la creación del Fondo de Compensación Ambiental, la autorización ambiental para la segunda etapa del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino.

El foco estaba puesto en qué iba a pasar con la DIA de PSJ Cobre Mendocino, la cual se debatió sobre el final de la sesión. Luego de que fuera aprobado con 32 votos afirmativos y 13 negativos, quien celebró el resultado fue la vicegobernadora Hebe Casado.

A través de un posteo en su cuenta en “X”, la vicegobernadora destacó que la aprobación de la DIA de PSJ Cobre Mendocino es “un avance concreto para seguir ordenando la matriz productiva y ocupar un lugar real en la transición energética“.

Según detalló Casado, detrás del proyecto hay un “expediente sólido” que consta de “miles de páginas técnicas, más de nueve mil aportes ciudadanos y el trabajo de organismos y especialistas que garantizaron un proceso serio“.

— Hebe Casado (@hebesil) November 26, 2025

La Vicegobernadora explicó que el Proyecto San Jorge “implica USD 559 millones de inversión y alrededor de 3.900 puestos de trabajo en la etapa de construcción, con prioridad para la mano de obra local y para la cadena de valor que sostiene a nuestras pymes“.

“Mendoza tiene la capacidad para liderar esta etapa de energía limpia. Seguimos avanzando con responsabilidad, control ambiental y una visión clara de desarrollo“, concluye Casado.