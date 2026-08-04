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Hebe Casado
Pasó en redes

Hebe Casado cruzó el pedido de Anabel Fernández Sagasti para sesionar a distancia por su embarazo: “La doble vara K no falla”

La vicegobernadora de Mendoza se hizo eco del pedido de la Senadora nacional y recordó un caso similar que ocurrió en el Senado de Mendoza en 2025.

En las últimas horas se conoció el pedido que Anabel Fernández Fernández Sagasti le realizó a Victoria Villarruel para sesionar a distancia debido a su embarazo. En ese contexto, salió al cruce en redes la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien criticó el accionar de la Senadora nacional por Mendoza.

A través de un posteo en su cuenta en “X”, Casado recordó que durante 2025 una legisladora provincial había pasado por una situación similar y desde el kirchnerismo se habían opuesto a que sesionara a distancia.

“El año pasado, misma situación de una legisladora provincial, el partido de Anabel se oponía a que sesionara por zoom. La doble vara k no falla”, expresa Casado en su posteo.

El planteo de la vicegobernadora hace referencia a la situación de la legisladora radical María Laura Sainz, quien en mayo de 2025 participó de una sesión del Senado de Mendoza a distancia. En aquella ocasión, Sainz se conectó por Zoom desde San Rafael ya que tenía una orden médica de reposo vinculada a su embarazo.

El pedido de Anabel Fernández Sagasti a Victoria Villarruel

La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti le pidió formalmente a la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que le permita participar, debatir y votar de manera remota mientras dure la restricción médica que le impide viajar a Buenos Aires. 

Anabel Fernández Sagasti le pidió a Victoria Villarruel sesionar a distancia: “No estoy incapacitada para votar”

La legisladora, que cursa un embarazo de 32 semanas, presentó una nota acompañada por un certificado médico que contraindica los traslados de larga distancia, tanto por vía aérea como terrestre. Según explicó, la solicitud no implica adelantar su licencia por maternidad, sino continuar ejerciendo sus funciones parlamentarias desde Mendoza.

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