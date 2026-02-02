Hebe Casado cruzó a un ministro de Kicillof tras la desregulación de la importación de tecnología médica 

La desregulación de la importación de tecnología médica impulsada por el Gobierno nacional generó un cruce político en redes sociales entre funcionarios provinciales. La vicegobernadora Hebe Casado respondió a cuestionamientos del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, en el marco de los cambios anunciados para facilitar el acceso al equipamiento sanitario.

En su publicación en la red social X, el funcionario bonaerense escribió: “¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales? No, algo mucho mejor. Se puede traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control”.

-¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales?



– No, algo mucho mejor. Se puede traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control. pic.twitter.com/BCUb6bTnWL — Nicolás Kreplak (@nkreplak) February 2, 2026

La respuesta no tardó en llegar. La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, replicó el mensaje y cuestionó con dureza los planteos de Kreplak. “Estos delincuentes que habían hecho un kiosco de cada importación y que además hicieron que el equipamiento del sistema de salud se atrasara mil años porque era imposible ingresar al país nada por el costo y por las trabas, tienen el tupé de opinar”, expresó.

En el mismo mensaje, Casado felicitó al ministro nacional Federico Sturzenegger y al presidente Javier Milei por la decisión adoptada.

Estos delincuentes que habían hecho un kiosco de cada importación y que además hicieron que el equipamiento del sistema de salud se atrasara mil años porque era imposible ingresar al país nada por el costo y por las trabas, tienen el tupé de opinar!

Felicitaciones @fedesturze y… https://t.co/ybfoBZ2fwW — Hebe Casado (@hebesil) February 2, 2026

El cruce se produjo luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciara cambios normativos que permitirán que clínicas y hospitales de todo el país puedan importar equipamiento médico usado de manera más ágil. “Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos”, señaló en un mensaje difundido en X.

La medida busca eliminar trabas administrativas que dificultaban el acceso a tecnología médica, incluso en casos de equipos en buen estado y con estándares internacionales. Según lo informado, la nueva normativa tendrá un impacto directo en la atención de los pacientes, al facilitar diagnósticos y tratamientos.

En la misma línea, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó que la nueva regulación de ANMAT ordena el régimen de importación y facilita el ingreso de equipamiento usado y reacondicionado, seguro y de calidad. Además, sostuvo que el nuevo esquema es simple y transparente, con reglas claras para promover la libertad de mercado y ampliar el acceso a la innovación en salud en todo el país.