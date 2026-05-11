Hebe Casado confirmó que quiere ser intendente de San Rafael

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, dejó una de las definiciones políticas más fuertes del año al confirmar su intención de disputar la intendencia de San Rafael. En una entrevista radial con Radio Post, aseguró que buscará competir para terminar con más de dos décadas de dominio político de la familia Félix en el departamento y afirmó: “Voy a ser candidata a intendente de San Rafael”. Aunque evitó precisar desde qué espacio político lo hará, sostuvo que “hoy lo importante no es el partido” y puso como ejemplo el ascenso de Javier Milei.

Casado también apuntó contra el radicalismo sanrafaelino y consideró que las disputas internas terminaron favoreciendo históricamente al peronismo. “Al radicalismo de San Rafael siempre le ha interesado ganar internas y no generales”, lanzó, al tiempo que comparó esas tensiones con la pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta dentro de Juntos por el Cambio. Según explicó, existe una “maduración” dentro del espacio opositor para entender que, aun perdiendo una interna, es necesario acompañar para evitar nuevas victorias del sector liderado por los Félix.

Durante la entrevista, la vicegobernadora también se refirió a la interna libertaria que tuvo repercusiones durante la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear (donde trascendieron versiones de tensiones entre dirigentes nacionales). Aunque dijo no haber presenciado el episodio entre Facundo Correa Llano y la periodista Cristina Pérez, admitió que “hubo algún tipo de roce” y hasta bromeó con que, de haber estado presente, habría grabado la escena.

Otro de los puntos más fuertes de sus declaraciones estuvo relacionado con el caso que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni. Casado tomó distancia del manejo político del tema y sostuvo que “debería haber dado un paso al costado” mientras avanzaban las investigaciones (para luego regresar si resultaba sobreseído). Además, cuestionó que el debate público esté concentrado en polémicas personales cuando, según afirmó, la prioridad debería ser la economía y la situación social del país.

Por último, la dirigente relativizó las tensiones dentro de Cambia Mendoza rumbo a la sucesión de Alfredo Cornejo y consideró lógico que distintos referentes busquen posicionarse. En ese sentido, mencionó a Ulpiano Suarez, Diego Costarelli y Luis Petri como parte de la discusión interna del oficialismo provincial. También reveló que hoy mantiene menos contacto con Milei que tiempo atrás, aunque negó cualquier tipo de ruptura política.