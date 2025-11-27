Hay una nueva ciudad que destronó a Tokio como la más grande del mundo

La capital de Indonesia, Yakarta, se convirtió en la ciudad más poblada del mundo, desplazando a Tokio después de años de liderazgo absoluto. Según los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas, la ciudad asiática alcanza casi 42 millones de habitantes, un salto notable si se considera que en 2018 ocupaba el puesto 33 de la lista.

En segundo lugar aparece Daca, la capital de Bangladés, con alrededor de 36 millones de habitantes, mientras que Tokio cayó al tercer puesto tras décadas como la ciudad más grande del mundo.

El informe “Perspectivas de Urbanización Mundial 2025” detalla que actualmente casi la mitad de la población global, unos 8.200 millones de personas, vive en grandes centros urbanos, cifra que duplica la registrada hace apenas 75 años.

De las 33 megaciudades existentes (aquellas con más de 10 millones de habitantes) 19 pertenecen al continente asiático. La única excepción fuera de esa región es El Cairo, en Egipto.

A pesar de su crecimiento, Yakarta enfrenta una serie de desafíos estructurales: es una ciudad expuesta a sismos, afectada periódicamente por inundaciones, con altos niveles de contaminación y un hundimiento progresivo del suelo. Estos problemas llevaron al gobierno indonesio a impulsar la construcción de una nueva capital, Nusantara, en la isla de Borneo, un proyecto anunciado en 2019 para reducir la presión sobre la actual megaciudad.