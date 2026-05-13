Hay más de 100 casos confirmados de hantavirus en Argentina: qué pasa en Mendoza

Los casos de hantavirus dentro de un crucero que partió desde Ushuaia encendió las alarmas a nivel global, ya que en el mismo había pasajeros de distintas partes del mundo. Algunos de los turistas había viajado por distintas partes del país, por lo que en Argentina la preocupación escaló más que en otras regiones del planeta.

En ese marco, se conoció que en el territorio nacional se registran 102 casos confirmados durante la temporada 2025-2026. Así lo refleja el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), difundido por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Cabe resaltar que el documento contempla la situación hasta el 2 de mayo de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, en las últimas dos semanas se notificó un nuevo caso correspondiente a una persona con residencia en la Provincia de Buenos Aires. El período analizado abarca desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la Semana Epidemiológica (SE) 17 de 2026.

El informe detalló que la región Centro concentra el 54% de los casos registrados en el país. Dentro de esa zona, la provincia de Buenos Aires reúne 43 diagnósticos confirmados.

Por su parte, si se pone el foco en la cantidad de casos en proporción con la cantidad de habitantes, se concluye que la tasa de incidencia más alta corresponde al NOA, donde se notificaron 36 casos confirmados. Según el boletín, el 83% de esos contagios se concentró en la provincia de Salta.

Cómo es la situación en Mendoza

En Mendoza hubo preocupación cuando trascendió que una de las víctimas del brote de hantavirus en el crucero que partió desde Ushuaia había pasado por la provincia junto a su pareja. Sin embargo, el último BEN indica que al 2 de mayo de 2026 no hay casos registrados en el territorio provicincial.

Cabe recordar que hace algunos días, la doctora Andrea Falaschi, directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión del ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, descartó que pudiera haber un brote de hantavirus en la provincia.

En ese sentido, la funcionaria detalló que el periodo máximo de contagio de la enfermedad es dos días previos a que comiencen los síntomas, y hasta cinco días después del inicio de éstos. “Estas personas comenzaron con los síntomas el 6 de abril, el caso 1. Y ellos pasaron por los pasos fronterizos de la provincia para ir a Chile el 12 de febrero y volvieron a ingresar el 16 de febrero. O sea que el lapso de contagiosidad nos hace que estamos fuera del peligro”, detalló.

El brote de hantavirus en el crucero

El documento oficial también incorporó información sobre el brote detectado la semana pasada a bordo del MV Hondius. Hasta el momento se identificaron ocho casos vinculados al crucero: seis fueron confirmados y otros dos permanecen como probables. Además, tres personas murieron.

Las pruebas PCR y los estudios de secuenciación genómica realizados en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza determinaron que los casos corresponden a la cepa Andes, una variante con circulación en el sur de Argentina y Chile.

Por su parte, la ANLIS Malbrán informó que la secuencia genética detectada en el crucero presenta un alto grado de parentesco con cepas identificadas en 2018 en Neuquén.

Sin embargo, las autoridades sanitarias aclararon que todavía no lograron determinar el origen del brote y señalaron que el caso considerado como testigo no permaneció en zonas endémicas de la cepa Andes durante el período estimado para el contagio.

Cabe destacar que mientras continúa la investigación epidemiológica, el Ministerio de Salud mantiene el trabajo conjunto con autoridades provinciales.