Hay incertidumbre por la visita del Papa a la Argentina tras su operación: qué dijo el Gobierno y lo que se sabe hasta ahora

La operación a la que fue sometido el papa León XIV este martes en Roma sumó incertidumbre sobre su esperada visita a la Argentina. En ese contexto, el Gobierno nacional se refirió al viaje y a las gestiones que se llevan adelante mientras se aguarda la recuperación del pontífice.

En ese contexto, el canciller Pablo Quirno habló del tema en una entrevista en Radio Rivadavia, y señaló que la prioridad es la salud del Papa. En cuanto a lo que pasará con el viaje, explicó que “Son decisiones que tomará el Vaticano. Seguramente habrá que esperar la recuperación”.

También indicó que, según la información que manejan, antes de la intervención León XIV tenía la intención de realizar la visita, aunque ahora habrá que esperar las definiciones de la Santa Sede.

Mientras tanto, los preparativos continúan. Quirno confirmó que el Gobierno mantiene el contacto con las autoridades del Vaticano y que las tareas de organización siguen en marcha. “Ayer tuvimos una reunión con el Vaticano para tratar detalles de la visita. También hoy recibimos indicación de la Nunciatura con los requerimientos para el avance de los equipos”, afirmó. Y remarcó: “Todos trabajamos para que la visita suceda”.

El canciller también se refirió a la posibilidad de que el viaje no se concrete debido a este imprevisto. En ese escenario, aseguró que la Argentina estará “con los brazos abiertos para recibirlo”.

Cómo fue la operación del Papa

León XIV fue operado este martes en Roma luego de que los estudios previos detectaran un nódulo en el pulmón. Durante la intervención, los médicos confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La cirugía se realizó mediante una técnica videoasistida y, según el parte médico difundido por la Santa Sede, se desarrolló según lo previsto y sin complicaciones. El diagnóstico fue confirmado mediante un examen histológico durante la intervención.

El procedimiento duró aproximadamente 90 minutos, mientras que el pontífice permaneció cerca de tres horas en el quirófano. Tras despertarse sin inconvenientes y pasar un breve período de observación, regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del hospital.

Por el momento, la información difundida no permite confirmar si la enfermedad desapareció por completo ni si León XIV necesitará nuevos tratamientos.