Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo
servicio meteorológico

¿Hay alerta por lluvia? así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Se empieza a cerra la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 26 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 15 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El sábado la temperatura llegaría sin cambios, pues la misma se mantendría y daría una máxima de 26 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 28 grados en una jornada mayormente nublada.

Ambas jornadas llegan alertas por posibles tormentas.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

¿Hay alerta por lluvia? así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Por: Redacción NDI

MÁS PROBLEMAS EN AFA

La Justicia le prohibió a Chiqui Tapia salir del país: ¿peligra su presencia en el Mundial?

Por: Lucian Astudillo

CRISIS INSTITUCIONAL

El Gobierno confirmó la intervención a la Liga Mendocina de Fútbol

Por: Lucian Astudillo

CICLISMO

Vuelta de Mendoza: Velardes, de la Municipalidad de San Carlos, ganó en la trepada al Manzano Histórico

Por: Lucian Astudillo

legislatura

El peronismo presiona al Gobierno de Alfredo Cornejo con la emergencia vitivinícola

Por: Redacción NDI

DISTURBIOS

Caos en las afueras del Congreso: al menos 12 detenidos en la protesta contra la reforma laboral

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter