Hasta cuándo seguirán disponibles las “Mansas Promociones” para mendocinos y turistas

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) confirmó la extensión de las “Mansas Promociones” hasta el 31 de mayo, manteniendo los mismos precios promocionales. La iniciativa busca fortalecer el consumo interno y atraer turistas, con propuestas en gastronomía, bodegas y alojamiento en toda la provincia.

La directora de Promoción Turística del Emetur, Cristina Mengarelli, destacó que la extensión responde al interés generado entre mendocinos y visitantes y que fue acordada con el Consejo Consultivo de la Actividad Privada. Además, remarcó que la iniciativa permite fortalecer el consumo interno y ofrecer experiencias de calidad a precios competitivos, en un contexto donde la decisión de viaje se define cada vez más por la relación precio–calidad.

En su etapa inicial, Manso Menú contó con hasta 150 restaurantes adheridos, Mansa Bodega reunió a 70 bodegas y Manso Alojamiento sumó 100 establecimientos distribuidos en todo el territorio mendocino.

En el eje gastronómico, Manso Menú ofrece menús cerrados diseñados especialmente para la campaña en restaurantes, bodegas, cantinas, bodegones y hoteles de todas las regiones. Los menús completos pueden disfrutarse por hasta $35.000, consolidándose como una alternativa atractiva tanto para visitantes como para residentes.

Por su parte, Mansa Bodega invita a descubrir la esencia del vino mendocino a través de experiencias enoturísticas con propuestas de hasta $15.000. La iniciativa permite recorrer bodegas, conocer sus procesos productivos y degustar etiquetas destacadas a valores accesibles.

En cuanto al alojamiento, Manso Alojamiento completa la propuesta con una noche en habitación doble con desayuno incluido por un valor máximo de $100.000, con opciones desde $45.000. La iniciativa abarca distintas categorías y zonas turísticas, ampliando las alternativas para escapadas y viajes de fin de semana.

Las tres promociones pueden consultarse en www.mendoza.tur.ar, donde se detallan los establecimientos adheridos y las condiciones de cada propuesta. Estas acciones se enmarcan en la campaña “Mendoza, Manso Destino”, protagonizada por Mike Amigorena, que tuvo amplia repercusión en redes sociales y obtuvo el Premio Fed como mejor publicidad turística del país.