Hasta cuándo seguirá la ola de frío húmedo que afecta al Valle de Uco

El frío húmedo que desde hace varios días se hace sentir en el Valle de Uco continuará, al menos, hasta mediados de esta semana, de acuerdo con los pronósticos oficiales. Las jornadas seguirán caracterizándose por temperaturas bajas, elevada humedad y la presencia de neblinas y bancos de niebla durante las primeras horas del día, especialmente en sectores rurales y rutas de la región.

Para este martes se prevé una jornada parcialmente nublada y fría, con una máxima cercana a los 13°C y una mínima de alrededor de 2°C. Las condiciones se mantendrán similares durante los días siguientes, con mañanas muy frías y tardes apenas templadas, producto del aire frío instalado sobre Mendoza y la persistencia de humedad en las capas bajas de la atmósfera.

Los especialistas anticipan que el ambiente comenzará a mostrar una leve mejoría hacia el final de la semana, cuando las temperaturas máximas registren un moderado ascenso. Sin embargo, no se esperan cambios bruscos y las heladas seguirán siendo probables durante las primeras horas del día en distintos puntos del Valle de Uco.

Ante este panorama, se recomienda circular con precaución durante la mañana debido a la reducción de visibilidad provocada por la niebla y mantenerse informado a través de las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones pueden variar de acuerdo con la evolución del sistema frío que afecta a la provincia.