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Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse en el programa de Terminalidad Educativa Mendoza 

Mendoza abre la inscripción al programa de terminalidad educativa para que jóvenes y adultos puedan finalizar sus estudios secundarios.

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE  anunció, mediante la Resolución 1616, la apertura de inscripciones para el Programa de Terminalidad Educativa Mendoza (TEM) correspondiente al ciclo lectivo 2026. La iniciativa busca brindar una nueva oportunidad a quienes no pudieron completar el nivel secundario, facilitando el acceso a instancias de acompañamiento y evaluación para finalizar sus estudios.

En este contexto, el programa anunció la apertura del proceso de preinscripción, que estará habilitado hasta el viernes 8 de mayo en este enlace.

Se prorroga la inscripción.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que hayan terminado de cursar la secundaria pero adeuden materias, tanto de escuelas orientadas como técnicas, de gestión estatal o privada, incluyendo la modalidad de jóvenes y adultos. La preinscripción permanecerá abierta hasta el 8 de mayo y constituye el primer paso para incorporarse al programa.

El TEM ofrecerá dos modalidades de cursado: presencial y virtual. Las clases presenciales comenzarán el 1 de junio, mientras que la opción a distancia iniciará el 1 de julio y se desarrollará a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, complementada con encuentros sincrónicos. Esta alternativa está especialmente pensada para quienes, por cuestiones laborales, geográficas o de tiempo, no pueden asistir regularmente a clases presenciales.

Entre las principales características del programa se destacan el acompañamiento personalizado mediante tutores, la implementación de evaluaciones formativas, centradas en el proceso de aprendizaje, y el desarrollo de habilidades transversales como la comprensión académica, la resolución de problemas y la autonomía en el estudio. Además, se incorporará un sistema de alerta temprana para detectar y asistir a estudiantes que presenten dificultades durante el trayecto educativo.

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