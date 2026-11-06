Hasta $6,5 millones de multa: la durísima sanción de un un municipio por arrojar basura en baldíos y acequias

Mediante la ordenanza 10.418, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Municipalidad de Guaymallén puso en marcha un sistema integral para reformular el manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) en todo el departamento.

La medida busca actualizar las normativas locales a los estándares provinciales y nacionales, estableciendo pautas de cumplimiento obligatorio para vecinos, comercios e industrias.

Esta nueva legislación se apoya en el contexto de la emergencia sanitaria y ambiental declarada previamente por el municipio, la cual tuvo como hitos el cierre y saneamiento del basural de Puente de Hierro, el traslado de desechos a predios autorizados y la optimización operativa del Centro Verde Municipal.

El eje central de la normativa recae sobre los denominados grandes generadores habituales, categoría que comprende a aquellos actores que superen los 50 kilos diarios o los 1.000 kilos mensuales de residuos. Asimismo, la medida alcanza a espacios cuya afluencia de público o características operativas impacten de forma directa en la logística comunal.

El universo alcanzado incluye a:

Hipermercados, cadenas mayoristas y centros comerciales.

Polo gastronómico, hoteles e instituciones educativas.

Clínicas sanitarias con desechos asimilables a domiciliarios.

Consorcios de edificios de gran densidad y parques logísticos o industrias.

Organizadores de eventos masivos, ferias y festivales, quienes deberán presentar planes específicos de contingencia ambiental.

Estos sectores deberán cumplir con exigencias formales, tales como la inscripción en registros específicos, la presentación de declaraciones juradas, el uso de contenedores normalizados y la trazabilidad documentada del destino final de los materiales.

Separación obligatoria y el rol del Centro Verde

La separación en origen se vuelve obligatoria de forma progresiva en el ejido departamental, estructurándose según zonas y capacidades operativas. La clasificación exigirá diferenciar:

Securos reciclables: papel, cartón, vidrio, metales y plásticos (deben entregarse limpios y secos). Húmedos u orgánicos. Residuos especiales o de rechazo: escombros, restos de poda y voluminosos.

El Centro Verde Municipal funcionará como la plataforma estratégica de recepción y valorización, impulsando en paralelo la formalización, capacitación e inclusión sociolaboral de los recuperadores urbanos.

Tasa Especial GIRSU y régimen de sanciones económicas

Para sostener el sistema, se instituyó la Tasa Especial GIRSU, calculada mediante la Ordenanza Tarifaria Anual contemplando variables como volumen, frecuencia de retiro y costos operativos. No obstante, el municipio prevé incentivos y bonificaciones para aquellos establecimientos que acrediten prácticas activas de reciclaje, compostaje o reducción de envíos a disposición final.

En caso de incumplimiento, se implementó un esquema punitivo atado a las Unidades Tributarias Municipales (UTM), cuyo valor de referencia se ubica en $130:

Faltas leves (50 a 500 UTM): incumplimiento de horarios, uso de recipientes no aptos o contaminación leve de reciclables.

Faltas graves (501 a 5.000 UTM): omisión de registros obligatorios, falsificación de declaraciones juradas, contratación de transportistas ilegales o generación de microbasurales urbanos.

Faltas muy graves (5.000 a 50.000 UTM): arrojar basura en baldíos o cauces, quemas clandestinas y contaminación directa de suelo, aire o agua (con multas que trepan hasta los 6,5 millones de pesos en su escala máxima).

Ante situaciones de reincidencia, las sanciones monetarias podrán multiplicarse por diez, sumando además costos de remediación ambiental, inhabilitaciones, clausuras preventivas o secuestro de vehículos infractores.