Harry Kane se adueñó del Balón de Oro 2026: en qué puesto quedó Lionel Messi

El delantero inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y fue reconocido como el mejor futbolista del mundo por su rendimiento durante la temporada 2025/26.

El atacante se quedó con el máximo galardón individual del fútbol, un premio que distingue al jugador más destacado del año y que reconoce su desempeño a lo largo de la última campaña.

A sus 33 años, Harry Kane firmó una temporada extraordinaria, con un registro de 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos.

Su aporte fue determinante para que el Bayern Múnich conquistara la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de contribuir al tercer puesto obtenido por la selección inglesa en el Mundial 2026.

Así quedó el top 5