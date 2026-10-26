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Harry Kane balón de oro
Gala en Londres

Harry Kane se adueñó del Balón de Oro 2026: en qué puesto quedó Lionel Messi

El delantero inglés fue distinguido como el mejor futbolista del mundo por su rendimiento durante la temporada 2025/26 y se quedó con el máximo galardón individual del fútbol.

El delantero inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y fue reconocido como el mejor futbolista del mundo por su rendimiento durante la temporada 2025/26.

El atacante se quedó con el máximo galardón individual del fútbol, un premio que distingue al jugador más destacado del año y que reconoce su desempeño a lo largo de la última campaña.

A sus 33 años, Harry Kane firmó una temporada extraordinaria, con un registro de 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos.

Su aporte fue determinante para que el Bayern Múnich conquistara la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de contribuir al tercer puesto obtenido por la selección inglesa en el Mundial 2026.

Así quedó el top 5

  1. Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich).
  2. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid).
  3. Lamine Yamal (España, Barcelona).
  4. Rodri (España, Manchester City/Barcelona).
  5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami).

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