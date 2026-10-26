Harry Kane se adueñó del Balón de Oro 2026: en qué puesto quedó Lionel Messi

El delantero inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y fue reconocido como el mejor futbolista del mundo por su rendimiento durante la temporada 2025/26.
El atacante se quedó con el máximo galardón individual del fútbol, un premio que distingue al jugador más destacado del año y que reconoce su desempeño a lo largo de la última campaña.
A sus 33 años, Harry Kane firmó una temporada extraordinaria, con un registro de 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos.
Su aporte fue determinante para que el Bayern Múnich conquistara la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de contribuir al tercer puesto obtenido por la selección inglesa en el Mundial 2026.
Así quedó el top 5
- Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich).
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid).
- Lamine Yamal (España, Barcelona).
- Rodri (España, Manchester City/Barcelona).
- Lionel Messi (Argentina, Inter Miami).